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04 Haziran 2018 10:23

TÜFAD Mersin’de genel kurul heyecanı yaşanıyor

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Mersin Şubesi’nde genel kurul heyecanı yaşanıyor.

TÜFAD Mersin’de genel kurul heyecanı yaşanıyor

04 Haziran 2018 10:23


TÜFAD Mersin Şubesi, 5 Haziran’da genel kurula gidiyor. 2 listenin yarışması beklenen genel kurul öncesinde mevcut Başkan Mesut Bilir yeniden adaylığını açıkladı. 4 yıl önce göreve gelir gelmez ilk iş olarak TÜFAD Mersin Şubesi’ne bir dernek binası için kolları sıvayan Başkan Bilir, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda (ASKF) bulunan tek göz odalı dernek yerini, modern bir hizmet binasına taşıdı. Derneğin bulunduğu yerin mülkünü alarak TÜFAD Mersin’e kazandıran Bilir, ayrıca her gün öğle aralarında dernek binasında yemek çıkararak, üyelerinin hizmetine sundu. Kent sporu adına önemli işler yapan Bilir ve yönetimi, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile de hem kentin hem de üyelerinin takdirini kazanarak farkındalık oluşturdu. Bilir döneminde hayata geçirilen ve geleneksel hale gelen Veteranlar Ligi, kentteki spor organizasyonları açısından önemli bir turnuva haline geldi. Aktif sporculuk hayatını noktalamış profesyonel ve amatör bir kulüpte yarışmacı pozisyonu kalmamış 40 yaş üstü bireylerin mücadele ettiği turnuvanın bu yıl 3.sü gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve TÜFAD’ın işbirliğinde organize edilen TFF grassroots C antrenör kursu bu dönemde 2 kez düzenlendi.


5 Haziran’da yapılacak olan genel kurul öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Bilir görev süresi içerisinde her üyeye eşit mesafede yaklaştıklarını belirterek, “Derneğimizin, üyelerimize daha iyi hizmet verebilmesi adına önemli çalışmalarda bulunduk. Bu çalışmalarımızın da tabandan takdir görmesi bizi mutlu ediyor. Yaklaşan genel kurul öncesinde yeniden bu göreve talip olduk. Üyelerimiz yaptığımız çalışmaları takdir ederse zaten bizleri yeniden bu makama getireceklerdir. Önümüzdeki dönemde Mersin TÜFAD’ın bayrağını daha iyi bir şekilde taşıyacak projelerimizle adayız. Şimdiden genel kurulumuzun camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.




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