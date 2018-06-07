TÜFAD Mersin’de Mesut Bilir yeniden başkanlığa seçildi

283 üyenin oy kullandığı seçimde 214 oy alan Mesut Bilir, yeniden başkanlığa seçildi.

TÜFAD Mersin Şubesi’nde genel kurul heyecanı yaşandı. 283 üyenin katılım sağladığı genel kurulda mevcut Başkan Mesut Bilir ile Kahraman Karataş, TÜFAD’ın yeni başkanı olabilmek için mücadele verdi. Divan Başkanlığı’nı Nusret Demirel’in yaptığı genel kurulda ilk konuşan başkan adaylarından Kahraman Karataş, liyakat vurgusu yaparak, “Mevcut Başkanımız Mesut Bilir çok iyi bir dönem geçirdi. Kendisine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı derneğimiz adına teşekkür ediyorum. Ancak ben de yıllardır teknik direktörlük görevimde edindiğim bilgi ve birikimimi layık görülmem halinde üyelerimize aktarmak istiyorum” dedi.

Mesut Bilir ise yönetimi ile birlikte TÜFAD Mersin Şubesi’nin bayrağını en iyi düzeye taşıyabilmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, “TÜFAD Mersin’de yapılmayanları yapmak için ekibimle birlikte yola çıktık. Başkanlığa seçildiğim genel kurulda ne söz verdiysek hepsini tek tek yerine getirdik. Hem üyelerimizin hem de derneğimizin daha iyi şartlarda varlık gösterebilmeleri adına çalıştık çabaladık. Bugün de burada karşınıza başım dik çıkmanın gururunu yaşıyorum. Bir daha bu göreve seçilmem halinde yaptıklarımızın daha iyisini yapmak için ekibimle birlikte çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından seçim yapıldı. 283 üyenin oy kullandığı seçimde Mesut Bilir’in beyaz listesi 214 oy alırken, Kahraman Karataş’ın mavi listesi 68 oy aldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı. Açık ara rakibine fark atan Bilir ve yönetimi, bir kez daha başkanlığa seçildi. Seçimden sonra konuşan Bilir, "Bugün burada seçim sonuçları bizim ne denli başarılı bir dönem geçirdiğimizin göstergesidir. TÜFAD büyük bir ailedir ve bizler de bu ailenin bir ferdi olarak en iyi şartları üyelerimize sunmak için çalışacağız. Bizleri bu göreve layık gören tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Çocuğun ve topun olduğu her yerde TÜFAD olacaktır. TÜFAD Mersin Şubesi’nin olduğu her yerde de büyüklerimiz olacak” şeklinde konuştu.