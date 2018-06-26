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26 Haziran 2018 16:31

TÜİOSB Başkanı Balta: "Seçim sonuçlarının birlik ve bütünlüğümüze güç katmasını diliyorum"

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi(TÜİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerken, sonuçların büyük Türk milleti ve ülkemizin, birlik ve bütünlüğüne güç katmasını temenni ederim" dedi.

TÜİOSB Başkanı Balta:

26 Haziran 2018 16:31


24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği sonuçlarını değerlendiren Balta, "Seçimler sonucunda yeniden seçilen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bizleri temsilen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev almaya hak kazanmış tüm milletvekillerimizi tebrik ederim. Bu tarihi seçime tanıklık eden, bu cumhuriyet ve bu toprağın çocukları bizler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerken, sonuçların büyük Türk milleti ve ülkemizin, birlik ve bütünlüğüne güç katmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.




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