Mersin Valiliği Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, Başkan Vekili Armağan Öner, MTSO Meclis Başkanı Abdülhamit İzol ile Müteşebbis Heyet üyeleri Mehmet Şimşek, Adnan Fikri Atışeri, Yahya Kassap, Hülya Yenilmez, Şemsa Öner ve Cuma Çetintaş katıldı. Toplantı gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.

Müteşebbis heyetin aldığı kararlar doğrultusunda, Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Gül Akyürek Balta başkanlığında, yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla toplandı. TÜİOSB yönetim kurulu toplantısı, alınan kararların görüşülmesinin akabinde sona erdi.