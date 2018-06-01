Heyet, ilk toplantısını Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirdi.

Mersin’in Tarsus ilçesi Kurbanlı Köyü sınırları içinde Evci deresi mevkiinde, yüzde 99.8’i hazine arazisi olan alan üzerine kurulması kesinleşen Mersin Tarımsal Ürün İşletme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin müteşebbis heyeti belli oldu.

Kurucu Müteşebbis Heyeti Başkanı Mersin Valisi Ali İhsan Su olurken, Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin Başkanı ise Gül Akyürek oldu. Müteşebbis heyeti ise şu isimlerden oluştu; "Abdülhamit İzol, Armağan Öner, Rasim Mahmut Narin, Nil Ece Yamanyılmaz, Mehmet Şimşek, Yahya Kassap, Mahmut Aksoy, Adnan Fikri Atışeri, Hülya Yenilmez, Cuma Çetintaş, Fatma Ruken Doğan Uzunadam, Şemsa Öner ve Çetin Kanar."

TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek, uzun zamandır büyük uğraşlar verdikleri bölgenin artık resmen kurulduğunu belirterek, "Başta Bakanımız Lütfi Elvan, Valimiz Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol olmak üzere Mersin milletvekillerimize bizlere verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Kuruluşu resmen tamamlanan Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin 730 bin metrekare genişleme alanı ile birlikte toplamda 1 milyon 420 bin metrekarelik alanda hizmet vereceğini kaydeden Akyürek, "Burada 5 bin istihdam sağlanacak. Mersin’e 30, Adana’ya 35 kilometre uzaklıkta olan bölgenin, yeni bölgesel havaalanına da 15 kilometre uzaklıkta. Çukurova Bölgesine yapılan yatırımların Tarımsal Ürün İşletme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile daha da artacağına inancımız tamdır" diye konuştu.