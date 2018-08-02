8’i hazine arazisine kurulacak olan ve altyapı çalışmalarına başlanan TÜİOSB’ın, tam bir üretim üssü olma amacıyla planlandığını söyledi.

Balta, beraberinden yönetim kurulu üyeleri Abdülhamit İzol, Rasim Narin ve TÜİOSB Bölge Müdür Vekili Ebru Karalar Akdeniz ile birlikte Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Başkan Vekili Ömer Kaya ve AOSB Müdürü Mustafa Keskin’i ziyaret etti.

Kurumsal seviyede tanışma, ortak anlayış ve işbirliğinin geliştirilmesi, kısa-orta ve uzun vadeli planlamalar doğrultusunda yapılabilecek çalışmalarla ilgili görüş alış verişinde bulunmanın yanında, tecrübe ve bilgi paylaşımı için bir araya gelen AOSB ve TÜİOSB yöneticileri, temaslarının ardından AOSB’nin yatırımcılara tahsis edilebilecek durumda olan genişleme alanı ve Enerji Yönetim Biriminde incelemelerde bulundular.

AOSB’un kuruluşu, yatırımlar ve yeni projelerle ilgili bilgiler veren Bekir Sütçü, bölgede yaklaşık 40 bin kişinin istihdam edildiğini belirterek, "Sanayi bölgemizde yatırımcılara uygun fiyatla arsa tahsis ederek istihdamı artırma çabasındayız. Türk sanayisinin güneydeki üssü konumunda olan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde, sanayi parsellerimizin toplam alanı 10 bin 748 dönüm. Yatırımcılarımıza tahsis edilebilecek durumda olan ve farklı yüzölçümlerine sahip 41 adet sanayi parselimiz bulunmaktadır. Tahsis edilebilecek arsaların toplam alanı ise 438 dönüm. Yatırımcılarımız için alt ve üst yapısı hazır, sorunsuz bir bölgede, hiç bir ilave ücret talep etmeden, metrekaresi 150 TL gibi sembolik bir ücretle arsa sahibi olma fırsatı sunuyoruz” dedi.

TÜİOSB yöneticilerine destek sözü

Sütcü, TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta ve yönetim kurulu üyelerine, çalışmalarında destek olacaklarını ifade ederek, “Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri de, Organize Sanayi Bölgelerimiz kadar önemli. Her sanayi bölgesi, ülkemiz ve bulunduğu yörelerin kalkınması ile istihdamda önemli rol oynuyor. TÜİOSB yöneticilerine, bilgi ve deneyimlerimizi aktarmaktan mutluluk duyacağız” diye konuştu.

“TÜİOSB tam bir üretim üssü olma amacıyla planlandı"

Türkiye Genç İşadamları Derneği Çukurova Şubesi yönetimi tarafından temelleri atılan ve Mersin’in büyüyen ekonomisine daha da hız kazandıracak olan Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi fikrinin, Çukurova’nın ekonomik ve sosyal kalkınması açısından önemli bir potansiyelin ortaya çıkarılmasını sağlayacağına vurgu yapan Gül Akyürek Balta ise, “TÜİOSB tam bir üretim üssü olma amacıyla planlandı. Hammaddeyi mamule dönüştüren gerçek imalatçı sanayicilerin bir araya gelmesiyle kuruldu. 35 yatırımcımızın yer aldığı projede, alt yapı inşaatlarının bitmesinden sonraki süreçte fabrikalarda üretime başlanacak" ifadelerini kullandı.