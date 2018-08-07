Başkan Vekili Armağan Öner, yönetim kurulu üyeleri Rasim Narin, Nil Ece Yamanyılmaz ve Abdülhamit İzol ile TÜİOSB Bölge Müdür Yardımcısı Ebru Karalar Akdeniz ve Ali Can Yamanyılmaz’ın katıldığı toplantıda, TÜİOSB’nin kuruluşundan itibaren gerçekleşen işlemler ve yapılan etkinlikler değerlendirilirken, ilgili faaliyet raporu sunuldu, temel atma törenine kadar yapılacak çalışmalar gözden geçirildi.

Çukurova’nın ekonomik ve sosyal kalkınması açısından önemli bir potansiyelin ortaya çıkarılmasını sağlayacak ve Tarsus Kurbanlı köyü sınırları içinde Evci deresi mevkiinde, yüzde 99.8’i hazine arazisindeki alan üzerinde kurulacak olan Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, hammaddeyi mamule dönüştüren gerçek imalatçı sanayicilerin bir araya gelmesiyle kuruldu. Çok sayıda yatırımcının yer aldığı projede alt yapı inşaatlarının bitmesinden sonraki süreçte fabrikalarda üretime başlanacak.