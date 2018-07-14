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14 Temmuz 2018 12:22

Tuna: "15 Temmuz demokrasi zaferidir"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, 15 Temmuz tarihinin bir demokrasi zaferi olduğunu belirterek, "Söz konusu vatan ve millet olduğu zaman Türk Milleti gereken cevabı her zaman vermeye hazırdır.

Tuna:

14 Temmuz 2018 12:22

Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve demokrasimizi sonsuza kadar yaşatacağız" dedi.


Tuna, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Çanakkele ruhunun 15 Temmuz tarihinde bir kez daha yaşatıldığını kaydeden Tuna, "15 Temmuz 2016’da Türk Milleti’nin birliğine ve dirliğine kast edilerek gerçekleştirilmesi planlanan hain darbe girişimi ülke sevdalılarının sayesinde başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Türk Milleti, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ruhunu 15 Temmuz gecesi bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.


Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne yönelik yapılan alçakça girişimlerin hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını aktaran Tuna, "Söz konusu vatan ve millet olduğu zaman Türk Milleti gereken cevabı her zaman vermeye hazırdır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve demokrasimizi sonsuza kadar yaşatacağız. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın" şeklinde konuştu.


Belediye olarak iki yıl önce 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, Akbelen Bulvarı üzerinde bulunan Mehmetçik Parkında ki Seyit Onbaşı anıtının yanına 15 Temmuz kahramanı Demokrasi şehidi Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in anıtını yerleştirdiklerini söyleyen Tuna, "Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin birliği ve devletimizin bekası için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize de sağlıklı ömür diliyorum" diye konuştu.




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