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26 Haziran 2018 16:15

Tuna: "Belediyecilik insanlara ulaşılabilir olmaktır"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, belediyeciliğin sadece rutin hizmetlerden ibaret olmadını belirterek, "Belediyecilik, insanların acısında, sevincinde yanında ve ulaşılabilir olmaktır.

Tuna:

26 Haziran 2018 16:15

Bizde mesai kavramı yok. Bölge insanımızın acısını paylaşıyor, mutluluğuna ve sevincine ortak oluyoruz. Bu nedenle insanlarımıza çok yakınız" dedi


Toroslar Belediyesi, fiziki mekanların iyileştirilmesinin yanı sıra eğitimden sağlığa, spordan sanata kadar birçok alanda proje ve yatırımlarını hayata geçirerek, çözüm odaklı projeler üretmeye devam ediyor. Belediye olarak, rutin hizmetlerin yanı sıra sosyal belediyeciliğe de büyük önem verdiklerini belirten Tuna, "Belediyecilik, rutin hizmetlerin yanı sıra insanların acısında, sevincinde yanında ve ulaşılabilir olmaktır. Bizde mesai kavramı yok. Bölge insanımızın acısını paylaşıyor, mutluluğuna ve sevincine ortak oluyoruz. Bu nedenle insanlarımıza çok yakınız" ifadelerini kullandı.


Belediyeciliği ilgi, bilgi ve takip olmak üzere 3 ana unsurda değerlendiren Tuna, "Çocuklar, bizim geleceğimiz ve umudumuzdur. Hizmetlerimizin temelinde de geleceğimiz olan çocuklarımız var. En büyük hedefimiz ise beyni bilgi birikimi ile dolu, sporcu kimlikleriyle öne çıkmış, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmektir. İlçede, fiziki mekanların iyileştirilmesinin yanı sıra eğitimden sağlığa, spordan sanata kadar birçok alanda proje ve yatırımı hayata geçiriyoruz. Çözüm odaklı projeler üretiyoruz, üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu.


İnsanlarla iç içe olduğunu ifade eden Tuna, "İnsanlara kendinizi ifade etme şansı bulursanız, karşılıklı olarak o insan size gönlünü verir. İnsanlar bizi kendi gibi görüyor. 5 yaşındaki bir çocuğa sorduğunuzda benim adımı biliyor. Hiçbiri de ’başkanım’ ya da ’abi, amca’ demez. ’Hamit Tuna’ der, ’Hamit Tuna ne yapıyorsun der?’ Bu da tabiiki bizim de hoşumuza gidiyor. Bunlar bize dönen özel sevginin karşılığıdır. Böyle olumlu dönüşler bizim moral motivasyonumuzu ve çalışma şevkimizi de arttırıyor" şeklinde konuştu.




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