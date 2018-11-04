Tuna: "Belediyecilik vicdanı bir meseledir"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, belediyeciliğin vicdani bir mesele olduğunu belirterek, "Yapılan bir projenin karşılığında o bölgede yaşayan insanların teşekkür etmesi, gurur duyması ve 'Allah razı olsun' demesi bizler için yeter" dedi.

Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen programda vatandaşlarla bir araya gelen Tuna, Toroslar'da yaptıkları hizmetleri 31 Mart 2019 seçimleri sonrası 1 milyon 753 bin insanın yaşadığı Mersin geneline yansıtmak istediklerini söyledi.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'ın Kaleburcu, Belen ve Esenler mahallelerinde düzenlediği hizmet bilgilendirme toplantılarına katılan ve Pirömerli Mahallesi'nde de kahvehanede vatandaşlarla sohbet eden Tuna, Toroslar'da 15 yıllık belediye başkanlığı görevinde yaptığı hizmetlerini anlattı ve Mersin için düşündükleri projelerine değindi.

Kendilerini yoğun sevgiyle karşılayan Tarsuslu hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Tuna, “Belediyecilik gerçekten vicdani bir mesele. Yapılan bir projenin karşılığında o bölgede yaşayan insanların teşekkür etmesi, gurur duyması ve 'Allah razı olsun' demesi bizler için yeter. Bu bizlerin çalışma şevkini daha da arttırmaktadır” diye konuştu.

MHP'li belediye başkanlarının sürekli üreten ve olduğu yeri işaretleyip yeni ufuklar çizen yöneticiler olduğunu kaydeden Tuna, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'ı da Tarsus'a kazandırdığı önemli ve doğru hizmetlerinden dolayı tebrik ederek, “Allah nasip ederse bu bilgi birikimimiz, belediyecilik tecrübemiz, millet ortalaması hayatımızla ve genel merkezimizin vermiş olduğu bu görev, misyon ve yetkiyle halkımızın huzurundayız. Çıktık bir sefere, zafer Allah'ın takdiridir. Bu kenti biliyoruz. Bu kentte yaşan çocuklarımızın, gençlerimizin, engellilerimizin, yaşlılarımızın ve birçok etnik kökende olan insanlarımızın problemlerini biliyoruz. Çözüm önerilerini Toroslar'da yaptık ve sonuçlandırdık. Toroslar bizi ailesi olarak gördü ve görmeye devam ediyor. Bu anlayışla bu şehri yönetmeye talibiz" ifadelerini kullandı.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can da Başkan Tuna'yı Tarsus'ta ağırlamaktan büyük şeref duyduklarını belirterek, birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.