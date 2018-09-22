Tuna: "Büyük ve önemli bir görev için yola çıktık"

Tuna, teşkilatlara yönelik gerçekleştirdiği ziyaretlerine Tarsus'ta devam ederek, Büyükşehir Belediye adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Seçim sürecinde teşkilatlara da önemli görevler düştüğünü belirten Tuna, "Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli bey bize önemli ve büyük bir görev yüklediler. Bu yükü inşallah hep birlikte el ele vererek, paylaşacağız. Hedefimiz geçen dönemde de olduğu Mersinimizde Büyükşehir Belediyemizi ve 13 ilçemizi almaktır" dedi.

"Her yerde büyük bir sevgiyle karşılanıyoruz"

Kent merkezi ve ilçelerde büyük sevgiyle karşılandığını kaydeden Tuna, "Siyasi kimliğimiz bellidir. Ancak hizmet söz konusu olduğunda siyasi amaç gütmeden her zaman vatandaşlarımızın yanında yer aldık ve hizmetin en iyisini yapmaya çalıştık. Çünkü biz herkesin belediye başkanıyız. Önümüzde 6 ay gibi bir süreç var. Bu süreci iyi değerlendireceğiz. Mersinimizi hak ettiği yere getirmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. İnşallah vereceğiniz destekle bu göreve talibiz ve Allah'ın izniyle seçimi kazanacağız" ifadelerini kullandı.

"Aidiyet duygusuna önem veren bir anlayışla çalıştık"

Göreve geldikleri günden bugüne kadar hep aidiyet duygusuna önem veren bir anlayışla çalıştıklarının vurgulayan Tuna, "Toroslar İlçesi Türkiye'nin birçok yerinden gelmiş olan insanların yaşam yeri olarak seçtiği bir merkezdir. Orada yaptığımız sosyal çalışmalarla bir aidiyet duygusu oluşturduk. Bizi biz yapan değerleri her zaman ön planda tuttuk. Birlikte sevinen, birlikte üzülen bir toplum oluşturduğumuza inanıyoruz. Biz dedik ki 300 bin kişilik koskocaman bir Toroslar ailesiyiz. İnşallah bundan sonra da halkımızın desteğiyle Allah nasip ederse Mersin'de seçimi kazanarak, 1 milyon 750 bin kişilik bir aileyiz diyeceğiz" şeklinde konuştu.