Tuna: "Çiftçilerimize destek oluyoruz"

Toroslar Çiftçi Koruma Birlik Başkanlığı, Mersin Avcılık İhtisas Kulübü ve profesyonel avcıların Arslanköy Mahallesi’nde tüm yasal izinleri alınarak, tarım arazilerine ve çiftçilerin ürünlerine zarar veren yaban domuzlarına karşı başlattığı ’sürek avı’ öncesinde avcılarla bir araya gelen Başkan Tuna, "Doğanın dengesini koruyarak yaban domuzu popülasyonuna zarar vermeden yürütülen sürek avı ile yaban domuzlarını yok etmeden çiftçilerimizin ürünlerini korumalarını amaçlıyoruz” dedi.

Sürek avına katılan avcılardan dikkatli olmalarını ve doğanın dengesini koruyarak yaban domuzu popülasyonunu kontrol altında tutmalarını isteyen Tuna, “Domuz popülasyonun artması çiftçilerimizin hayatlarını idame ettirdikleri tarım arazilerini olumsuz etkilemektedir. Rızk, vazgeçilmemizdir. Her ailenin kendi rızkını korumak gibi bir duruşu olmak durumundadır. Toroslar Belediyesi olarak 5 yıldır Toroslar Çiftçi Koruma Birlik Başkanlığımız, Mersin Avcılık İhtisas Kulübümüz, profesyonel avcılarımız ve orman idaremizin ilgili birimleriyle birlikte milletimizin malına zarar veren ve sayıları her geçen gün artan yaban domuzlarına yönelik önlem almak amacıyla sürek avı düzenliyoruz. Doğanın dengesinin korunmasından yanayız. Kurt, çakal ve tilki doğal yaşamdaki denge açısından önemli bir rol oynamaktadır. Bunların yok olmasıyla birlikte yaban domuzu da çok hızlı çoğalmaktadır. Amacımız, bir hayvanı yok etmek değil, çiftçimizin malını korumaktır” diye konuştu.