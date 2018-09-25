Tuna, esnaf ve vatandaş ziyaretleriyle gönüllere dokunuyor

Bu kapsamında Çamlıyayla ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Tuna, burada da yoğun ilgi ve sevgiyle karşılandı. Çamlıyayla güzergahı öncesinde Tarsus ilçesine bağlı Beylice Mahallesi'ni ziyaret eden Tuna, daha sonra Çamlıyayla ilçesine bağlı Sarıkoyak, Sarıkavak, Atdağı, Çakırlı, Sebil mahalleleri ve Ergene mevkinde vatandaşlarla kucaklaştı, hizmette 15 yıllık çalışmalarını ve tecrübelerini anlattı. “Dünden bugüne vatandaşlarımızın içindeyiz” diyen Tuna, halkın yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen ve üreten bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarına vurguladı.

Tuna, "Biz belediyeciliği biliyoruz. Siyasette her zaman dik ve diri durduk. Hiçbir zaman benliğimizi bozmadan, kendimizden ödün vermeden bugünlere geldik. Kibri asla kendimize şiar edinmedik. Yaptığımız hizmetlerle Toroslarımızın adını dünyaya duyurduk. Neyi, nasıl, nereden, kimden fayda almak suretiyle ortaklaşa ve uzlaşma içerisinde proje üreten bir vizyonumuz var. Milletimizin derdini biliyoruz. Makamlarda bulunduk ama millet ortalaması hayatımızı da asla değiştirmedik. Dünden bugüne vatandaşlarımızın içindeyiz. Bugün çıktığımız bu kutlu yolda hakikatten baktık ki, vatandaşlarımızla çok zaman geçirmişiz. Herkese bir katkımız olmuş. Hep yapıcı olduk. Uzlaşmacı kimliğimizle her yapıdan destek görüyoruz. Bunun sonucunda da ne kadar iyi ve güzel işler yaptığımızın şuanda daha iyi farkına varıyoruz Allah'a şükürler olsun ki. Vatandaşlarımızdan aldığımız güç ve inançla İnşallah 31 Mart 2019'da bize yetki verildiğinde Çamlıyayla'dan Anamur'a kadar Mersinimize en iyi hizmeti sunacağız inşallah” dedi.

Ziyaretlerinde, esnafı gezerek taleplerini de dinleyen ve hayırlı işler temennisinde bulunan Tuna, daha sonra MHP Çamlıyayla İlçe Teşkilatını ve Çamlıyayla Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığını ziyaret etti.