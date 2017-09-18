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18 Eylül 2017 14:57

Tuna: “Gazilerimiz, vatanımızın ve Türk milletinin güvencesidir”

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, gazilerin, vatanın ve Türk milletinin güvencesi olduklarını belirterek, 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutladı.

Tuna: “Gazilerimiz, vatanımızın ve Türk milletinin güvencesidir”

18 Eylül 2017 14:57


Başkan Tuna, Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, “Şahadet ve gazilik, her Türk evladının gönlünde ulaşabileceği en üstün mertebedir” diyen Tuna, “Üzerinde bağımsız bir şekilde yaşadığımız bu vatanımızı canları pahasına korumuş olan tüm şehit ve gazilerimize yüce Türk Milleti her zaman minnettar kalacaktır” dedi.


Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, Cumhuriyetin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e mareşal rütbesi ve gazi unvanının verildiği gün olan 19 Eylül 1921 tarihinin aynı zamanda gazi ve şehitlere duyulan saygının da açık bir göstergesi olduğu ifade eden Tuna, mesajında şunları kaydetti: “Ulu Önderimiz Atatürk’ün önderliğinde ‘Ya istiklal ya ölüm’ sözüyle yazılan destanların altında aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin imzaları vardır. Onların dün cephede vermiş oldukları şanlı mücadele bugün Türk gençliğinin en büyük övünç ve feyiz kaynağı olmuş ve Türkiye Cumhuriyeti onların fedakarlıkları sayesinde bugünlere gelerek dimdik ayakta kalmıştır. Bu nedenle vatanımızın her karış toprağını ilelebet muhafaza etmek ve şehit yakınlarımıza, gazilerimize sahip çıkmak hepimiz için milli bir vazifedir. Şu bilinmelidir ki; şanlı bayrağım kutsal vatan topraklarımızın üzerinde bütün ihtişamıyla ilelebet dalgalanacak ve bizler de hem vatan topraklarımızın hem de bayrağımızın yılmaz savunucuları olmaya devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, huzur dolu bir ömür diliyorum.”




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