Tuna: "İttifak olursa daha iyi olur"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Mersin'de ittifak olursa işlerinin daha da kolaylaşacağını belirterek, "İttifak olursa benim için daha iyi olur. İşimiz kolaylaşır. Bir rakibiz eksilmiş olur. Tabi bu genel başkanların ve merkezlerin bileceği bir durumdur" dedi.

Burhanettin Kocamaz'ın yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından 2019 yılı Mart ayında yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Millieyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Tuna, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'ni (ASKON) ziyaret ederek, gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

24 senedir siyasetin içinde olduğunu kaydeden Tuna, "Yaradandan ötürü bütün yaratılanları seviyoruz. Hizmette asla adaletsizlik yapmıyoruz. Her zamanda söylediğim gibi adaletsiz olan payidar kalamaz. Bu kenti seviyoruz. Bu kentteki herkese yardımcı oluyoruz. 24 senedir hep insana yatırım yaptık. Gittiğimiz her yerde bize karşı sempati var. Daha gerilimsiz, daha uzlaşmacı, daha güzel ortamları çekebilme adına çalışıyoruz. Projecilik alanında taşı toprağı bir araya getirerek, çok işler yaptık" ifadelerini kullandı.

"Mütevazi kimliğimizle insanlara hizmet etmenin yoluna bakıyoruz"

Mersin'de yaşayan her kademe insanı ve coğrafyayı iyi bildiğini belirten Tuna, "Bu kentte doğdum, bu kentte ticaret yaptım ve bu kentte siyaset yapıyorum. Dolayısıyla bu kentin her katmanındaki insanları biliyorum. Yaşayan insanlar, problemin çözümü noktasında daha doğru insanlardır. Seçildiğimiz günden beri milletin içinden hiç çıkmadık, duruşumuz hep aynı oldu ve öyle de olmaya devam edecek. Biz ortak akılla bir kent yönetimine talibiz. Şehir adına olabilecek ne kadar özel güzel proje varsa biz dinlemeye hazırız. Gelişmeye hep açığız. Biz mütevazi kimliğimizle insanlara hizmet etmenin yoluna bakıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kentin yararına olan projeler devam edecek"

Kenttin yararına olan bütün projelerin yapımına devam edeceğini kaydeden Tuna, "Biz seçilirsek, önceki yapılan ve ya yarıda kalan projeleri silip atıp yenisini yapma gibi bir durum söz konusu olamaz. Kentin yararına ne kadar proje varsa devam edeceğiz. Örneğin, 'Engelsiz Kent Mersin' projesi ya da ulaşım sorunu için yapılacak olan 21 bat-çık projesi, Metro projesi gibi projeler mutlaka devam edecek" diye konuştu.

Öte yandan yerelde ittifak ile ilgili de bir açıklama yapan Tuna, Mersin'de ittifak olursa işlerinin daha da kolaylaşacağını söyleyerek, "İttifak olursa daha iyi olur. İşimiz kolaylaşır. Bir rakibiz azalmış olur. Tabi bu genel başkanların ve merkezlerin bileceği bir durumdur" dedi.