Tuna: "Kentimiz için doğru kararları oluşturmak adına yola çıktık"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, belediye olarak hayali düşünceye, düşünceyi projeye ve projeyi de sonuca vardıklarını belirterek, "Belediyemizi kurumsal kimlik yönünden üreten bir yapıya kavuşturduk. Şimdi de Kentimiz için önemli adımları ve doğru kararları oluşturmak adına yola çıktık" dedi.

Tuna, 31 Mart 2019 yerel seçim çalışmaları kapsamında Mersin ve 13 ilçede Sivil Toplum Kuruluşları (STK), oda temsilcileri, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geliyor. Bu kapsamda Akdeniz ve Silifke ilçelerine ziyaretlerini sürdüren Tuna, burada esnaf, vatandaş, STK ve oda temsilcileri ile bir araya geldi. Vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen Tuna, "Biz bu kenti seviyoruz ve seviliyoruz. Kanımızın son damlasına kadar görev aşkımız milletimize feda olsun" dedi.

"Uzlaşmacı yanımız var"

Mersin'de huzur ve güvenin tesis edilmesi noktasında uzlaşmacı bir yönleri olduğunu kaydeden Tuna, "Ortak akılda ve birlikte yapabilmenin o güzelliğini biz Toroslar'ımızda başardık. Kurumlarımızla her zaman istişaremiz güçlü oldu. Mersin'de huzur ve güvenin tesis edilmesi noktasında uzlaşmacı yanımız ve yönümüz var. Biz herkesle oturur, konuşuruz ve ortak akılda bir yol buluruz. Kentimiz için önemli adımları ve doğru kararları oluşturmak adına yola çıktık" ifadelerini kullandı.

"Doğru stratejilerle birçok projeyi hayata geçirdik"

Toroslar'da birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve birçok projeye de destek verdiklerini aktaran Tuna, "Doğru adımlarla ve doğru belirlediğimiz stratejilerle Toroslar'da sağlık, eğitim ve gençlik dedik. Bu yönde çok önemli çalışmalar yaptık. Sağlığın bütün resmi kurumlarını bölgemize çektik. Diş Hastanesine yer verdik. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin yerinin büyütülmesini sağladık. Sağlık Bakanlığı'na İlçemizde 232 bin metrekare yer vererek Mersin Şehir Hastanesi'nin bölgemizde konuşlanmasına vesile olduk. Milli Eğitim Müdürlüğümüze 25 okul yeri vererek, Toroslar'ı en fazla eğitim kurumuna sahip bir ilçe konumuna getirdik. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için 10 spor kompleksi yaptık ve 5 spor kompleksimizin yapım çalışmaları da devam etmektedir. Tesisleşme anlamında da sadece Mersin'de değil, Toroslar'ı Çukurova çanağında en önde belediyelerden biri yaptık" şeklinde konuştu.

"Üreten bir belediye konumuna geldik"

Toroslar'da hayali düşünceye, düşünceyi projeye ve projeyi de sonuca vardırdıklarını belirten Tuna, "Mersin Otogarına 85 dönüm yer verdik. Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ilçemizde arsa verdik ve bina çalışmaları da tamamlanmak üzere. Akdeniz ilçemizdeki kurumları olduğu gibi Toroslar'a taşıdık. Bu bir strateji ve yol haritasıdır. Hayali düşünceye, düşünceyi projeye ve projeyi de sonuca getirmektir. Belediyemizi kurumsal kimlik yönünden üreten bir yapıya kavuşturduk. Bu hizmetlerimizle dünden bugüne Toroslar'daki arsa değeri 20 kat büyüdü. Adaletli olmayan, payidar ve kalıcı olamaz. Hizmetlerimizi ve insanlarımıza yaklaşımımızı hep adaletli bir şekilde kendimize şiar edindik. Bu yapımız da devam edecektir. Şehirde ne varsa köylerimizde de olsun istedik. Ama buraların doğal dokusunu bozmadan hizmetler ürettik" diye konuştu.