Tuna: "Kentlilik bilinci ile yola çıktık"

Toroslar Belediye Başkanı ve MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, genel merkezin görevlendirmesiyle çıktıkları yolda sefere talip olduklarını belirterek, "Zafer Allah'ın takdiridir" dedi.

Gülnar ilçesinde meslek odaları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelen Tuna, Mersin'in sorunlarını da çözüm yollarını da bildiklerini söyledi.

Hedeflerinin el ele kol kola vererek Büyükşehir Belediyesini yeniden kazanmak olduğunu belirten Tuna, "Bir olacağız, diri ve iri olacağız. İnşallah siz değerli hemşehrilerimizin desteği ile Mersin'de 13+1 belediyeyi kazanacağız” diye konuştu.

Genel merkezin görevlendirmesiyle çıktıkları yolda sefere talip olduklarını kaydeden Tuna, "Zafer Allah'ın takdiridir. Mersin'i seviyoruz. Gülnar ile bizi eşleştirin. Bütçesi ve yetkisi büyük olan büyükşehir, yani sağ kol ile birlikte iki kolu verin. Allah'ın bütün güzelliklerini içinde barından bu güzel kenti, bilgi birikimimiz ve belediyecilik tecrübemizle nasıl dünya kenti yapacağımızı hep birlikte gösterelim” ifadelerini kullandı.

Ortak akıl ve istişareye önem verdiklerini kaydeden Tuna, "Mersin'in geleceğine yönelik planlar yaparken kentimizin dinamiklerinin görüşlerini alıyoruz. Kentlilik bilinciyle yola çıktık. Amacımız şehrimizi bir adım daha ileri götürmektir. Başarısı kamuoyuna mal olmuş tüm proje ve yatırımlarımızın temelinde, ilgi, bilgi ve takip var. Başarılı olmak için konularla ilgili ve bilgili olacaksınız ve takip edeceksiniz. Adaylığımız açıklanalı yaklaşık bir buçuk ay oldu. Mersin'i ilçe ilçe gezerek vatandaşlarımızla buluşuyoruz. 24 yıllık siyasi hayatımızda duruşumuzla, belediyecilik anlayışımızla, milletimizin her an yanında oluşumuzla insan biriktirmişiz. Aynı çizgimizi koruyarak dünden bugüne geldik. Bundan sonra da halayımızı öyle güzel çekeceğiz ki, inşallah bizi herkes seyredecek ve alkış tutacak" şeklinde konuştu.

Başkan Tuna, Gülnar'daki gezisine esnafı ziyaret ederek devam etti. Ziyaretlerinde esnafa hayırlı işler dileyen ve bölgedeki semt pazarlarında vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Tuna, Gülnar Küçük Sanayi Sitesi'nde sanayi esnafıyla da hasbihal etti.