Tuna, köpeği vurulan Emirhan'a yavru köpek hediye etti

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, geçtiğimiz günlerde 2 köpeği vurularak öldürülen küçük Emirhan'a terrier ırkı yavru köpek hediye etti.

Geçtiğimiz günlerde Mersin'in Toroslar ilçesi Ayvagediği Mahallesi'nde keçilerine saldırıldığı iddiasıyla bir vatandaş tarafından 2 köpek vuruldu. Köpeklerin sahibi olan 6 yaşındaki Emirhan Yüksel'in köpekleri için ağladığı sırada çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleriyle herkesin yüreğini burkan Emirhan'a Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, kayıtsız kalmadı.

Toroslar ilçesi Ayvagediği Mahallesi'nde yaşayan Yüksel ailesinin evini ziyaret Tuna, 2 terrier ırkı yavru köpeği Emirhan'a teslim etti. Tuna, "Hayvan sevgisi olmayan da insan sevgisi olmaz. Sende de bu hayvan sevgisi olduğu sürece ileride de sevecen ve insanları kucaklayan çok iyi bir Türk genci olacaksın" dedi.