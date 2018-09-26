Tuna: "Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki bayrağı düşürmeyeceğiz"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, 24 yıllık siyasi hayatı boyunca hep insan kazanma yolunu izlediğini belirterek, "Önümüzdeki süreçte de aynı şekilde çalışarak Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki bayrağı düşürmemek adına sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Tuna, MHP Bozyazı İlçe Başkanlığı, Ülkü Ocakları Bozyazı İlçe Başkanlığı, Bozyazı Belediyesi, MHP Anamur İlçe Teşkilatı, Anamur Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı ve MHP Aydıncık İlçe Teşkilatlarını ziyaret etti. Yoğun kalabalık tarafından sevgi gösterileri ile karşılanan Başkan Tuna, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki bayrağı düşürmemek adına sonuna kadar mücadele edeceklerini ve çalışacaklarını söyledi.

"Sorun çözecek projelere imza atacağız"

24 yıllık siyasi geçmişinden ve 15 yıllık Toroslar Belediye Başkanlığı sürecinde yaptığı hizmetlerden kısa kısa bahseden Başkan Tuna, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi halinde kentin sorunlarını çözecek projelere imza atacaklarını vurguladı. Siyasi hayatı boyunca hep insan kazanma yolunu izlediğini kaydeden Başkan Tuna ancak Türk Milleti'nin değerlerine kast edecek her türlü hareketinde karşısında durduklarını söyledi.

"Kimseye yapamayacağımız işler için söz vermedik"

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde Büyükşehir Belediyesi'ni yeniden kazanacaklarını belirten Tuna, "24 yıllık siyasi hayatımızda hep insanların gönlünü almaya çalıştık. Kimseye yapamayacağımız işler için söz vermedik. Zor ve kıt imkanlarla üreterek Toroslar'ı cazibe merkezi haline getirdik. Toroslar Belediyesi'ne ürettirmeyi öğrettik. Asla benlik kaygısına kapılmadık. Kolay ulaşılabilen bir Belediye Başkanı olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Toplumun her kesimi ile kucaklaştık. 31 Mart 2019 seçimlerinde de Allah nasip ederse Mersin Büyükşehir Belediyemizdeki bayrağı düşürmeyeceğiz. Ülkücü çok çalışmak ve en önde olmak zorundadır. Bunun içinde gece uyumadan gündüz yorulmadan bu kente hizmet etmek için çalışacağız. 4,5 yıllık MHP'li Büyükşehir Belediyemizin yaptığı hizmetleri arttırarak devam ettireceğiz. Mersinimize hizmetin en kalitelisini yapacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı.