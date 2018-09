Tuna, Mersin GİAD'ı ziyaret etti

Toroslar Belediye Başkanı ve MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Mersin Girişimci İş Adamları Derneği'ni (GİAD) ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Mersin GİAD'ın faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirten Tuna, üyeler ile tek tek tanıştı. 2019 yerel seçimler öncesi genel merkez tarafından MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Tuna, Mersin'de önemli projelere imza atacaklarını belirtti. Toroslar Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri projelerin Mersin'in gelişmesinde öncü olduğunu kaydeden Tuna, "Toroslar ilçemizde gerçekleştirdiğimiz projeler, büyükşehirde yapacağımız faaliyetlerin teminatıdır. Genel merkezimiz tarafından sorumluluğu yüksek bir yükle yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizin, kentimizin ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda hizmet vermeye kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Mersin GİAD Başkanı Mehmet İzol ise, "Bizler Mersin iş dünyası olarak kentimizin ve yaşamlarını bu kentte sürdüren vatandaşlarımızın çıkarları doğrultusunda hareket eden her kesimin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Geniş üye potansiyelimiz ile her zaman üretim ve istihdam odaklı çalışmalara imza attık. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'da birçok projemizde bizleri yalnız bırakmadı. Kendisine üyelerimiz huzurunda Toroslar ilçesine vermiş olduğu hizmetler ve bizlerin her zaman destekçisi olduğundan dolayı teşekkür ederim. Mersin GİAD ailesi olarak Tuna'ya çıkmış olduğu bu yolda başarılar diler, 2019 yerel seçimlerin ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadelerini kullandı.