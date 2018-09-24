Tuna: "Mersin'i dünya kenti yapacak donanıma sahibiz"

Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Toroslar Beledyie Başkanı ve MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Olcay Kılavuz, herkesi birlik ve beraberliğe davet ederek, Mersin halkına hizmet etmek için çalışmalarını olağanüstü şekilde sürdüreceklerini söyledi. Kılavuz, "Herhangi bir şekilde fitneye, fesata, ayrılığa fırsat vermeyeceğiz. Omuz omuza, gönül gönüle ve el ele davamızın muzaffer olması, teşkilatlarımızın yüzünün gülmesi ve en önemlisi Mersinli vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalışmalarımızı olağanüstü şekilde devam ettirmek zorundayız. Burada herkese her zamankinden daha fazla sorumluluk düşmektedir” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından bu dönem Başkan Tuna'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildiğini vurgulayan Kılavuz, huzursuzluk ve düzen bozmaya yönelik hareketleri yapmaya kimsenin hakkı ve haddinin olmadığını dile getirdi. Kılavuz, "Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi takdir buyurmuştur. Dolayısıyla bunun dışında her hangi bir huzursuzluğa ve düzeni bozmaya kimsenin hakkı ve haddi yoktur. Burada bir vazife vardır. Mersin'de 13 ilçemiz ve Büyükşehir Belediyemiz var. İnşallah hepsini kazanma amacıyla yola çıktık" diye konuştu.

Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a da 25 yıllık belediye başkanlığı döneminde yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Kılavuz, provakasyonlara ve provakatörlere fırsat verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tuna ise teşkilatın kendisini nerede işaret ederse orada durduğunu ifade ederek, "Bugüne kadar hep insanların gönlünü almaya çalıştık. İnşallah bu gönül alma seferberliğimiz bundan sonra ki süreçte de devam edecektir. Ben her zaman teşkilatım beni nerede işaret ederse orada dururum. 2014 seçimlerinde aday adayıydık. O zamanda Genel Başkanımıza aday adaylığı müracaatı ve iznini almak için gittiğimde aynı şeyi ifade etmiştim” ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli tarafından Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı görevinin verilmesinin ardından seçim çalışmalarına başladıkları 12 günlük süreç içerisinde insanların kendisini sahiplendiğini gördüğünü kaydeden Tuna, "Bu görev o dönemde değil, bu dönemde hem de ağır bir yük şeklinde sırtımıza yüklendi. Bu görevin altında ezilmemek adına teşkilatlarımız başta olmak üzere bütün dava arkadaşlarımız sağolsunlar omuz verdiler. Yola çıktığımız 12 günlük süreçte Mersin'i gezdik, dolaştık ve gezmeye de devam ediyoruz. Hakikaten bir silkiniş, insanların bizi bir sahiplenme olgusunu gördük ve gözlemledik. İnşallah herkes omuzunu attığında yükümüz çok hafifleyecektir" şeklinde konuştu.

Mersin'de yaşayan herkesin problemini bildiklerini ve milletle birlikte aynı derdi çektiklerinin altını çizen Tuna, 31 Mart'ta kendilerine görev verilmesi halinde Mersin'i dünya kenti yapacak bilgi birikimi ve donanıma sahip olduklarını vurguladı. Tuna, "Tabi ki başta var olan Büyükşehir Belediyemizi sabitte tutmak şartı ile geçen dönem 13+1 demiştik, 8+1 olmuştu bu dönem inşallah 13+1 hedefini yeniden takip edeceğiz. Bu iddiamıza ve idealimize ulaşmak için gece gündüz çalışacağız. Doğduğumuz kentte insanların yaşadığı her türlü problemi biliyoruz. Millet ortalaması yaşantımızla milletle birlikte aynı derdi çekiyoruz. Dolayısıyla derdi bilen derman olma konusunda daha önde olan insandır. Bu yönümüzle de bu kenti sadece ulusal bazda değil, uluslararası düzeyde dünya kenti Mersin yapabilecek donanımımız var Allah'a şükür. Yeter ki yetki ve sorumluluk bize verilsin. İnşallah bu güzel teveccühün karşılığını biz de insanlarımıza hizmet olarak yansıtacağız" dedi.