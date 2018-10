Tuna: "Mersin'i dünya kenti yapmanın gayretindeyiz"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, çoğulcu yönetim anlayışıyla her katmana ulaşarak, Mersin'e ışık tutacak proje ve çalışmalara imza atmak istediklerini belirterek, "Mersinimizi bir adım daha ileri götürebilmek ve dünya kenti yapmanın gayretindeyiz" dedi.

Tuna, kentin dinamikleri olan meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarına gerçekleştirdiği istişare ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Elektrik Mühendisleri Odası ve Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Tuna, çoğulcu yönetim anlayışıyla her katmana ulaşarak, Mersin'e ışık tutacak proje ve çalışmalara imza atmak istediklerini bu amaçlada kentin dinamikleri olan sivil toplum kuruluşları görüşlerini aldıklarını aktardı.

"Üreticinin her zaman yanında olacağız"

Üreticinin her zaman yanında olacaklarını belirten Tuna, "Ticaret ve Esnaf Odaları, yeni strateji yol haritalarının çizildiği önemli yerlerdir. Göreve geldiğimiz 2004 yılından beri üretim ekonomisini hep ön plana çıkardık. Üretmeden tüketen toplumlar her zaman karanlıklara gömülmüşlerdir. Bir ürünün geçirdiği süreç ise, üretim, ambalaj ve pazarlamadır. En iyi ürünü üretirsiniz ve en güzel ambalajı yaparsınız ama pazar anlamında sıkıntınız varsa o en iyi ürün elinizde kalır. Bunun için hal tesisleri de pazarlama anlamında özellikli ve önemli yerlerdir. Piyasanın durgun olduğu zamanlarda hal tesislerini mutlak suretle soğuk hava depolarıyla taçlandırmak çok önemli diye düşünüyorum. Biz, üreten yapıyı her zaman takdir ederiz ve destekleriz" ifadelerini kullandı.