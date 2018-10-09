Tuna: "Mersin'in kalkınması adına faaliyet gösteren oluşumların her zaman yanında olduk"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, halka hizmet, hakka hizmet anlayışıyla kentteki herkesi kucakladıklarını vurgulayarak, "Yaptığımız her proje ve icraatta sivil toplum kuruluşlarımızın görüşlerini ve desteklerini almayı yönetim anlayışımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olarak benimsedik” dedi.

Başkan Tuna, il merkezi ile ilçelerdeki sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Tarsus'a bir dizi ziyarette bulunan Tuna, burada Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Koçak, Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer, Tarsus Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mahmut Şahin, Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, Tarsus ve Çamlıyayla Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Naci Güllü, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Tarsus Şube Başkanı Hüseyin Salcan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü. MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek'in de eşlik ettiği ziyaretlerde vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Tuna, 15 yılda Toroslar'da hayata geçirdiği ulusal ve uluslararası platforma da yansıyan fiziki projelerinin yanı sıra tarıma ve üretime yönelik çalışmalarını anlattı. Ziyarette fikir alışverişinde de bulunan Tuna, "Bu kentte doğup, bu kentte yaşayıp, eğitim almış ve 24 yıldır aktif siyasetin içerisinde olan ve 3 dönemdir Belediye Başkanlığı yapan bir kişi olarak millet ortalaması hayatımızla toplumun her katmanındaki problemleri biliyoruz. Biz hep milletin içinde olduk. Dertleriyle dertleştik, sevinçlerini paylaştık ve İlçemizde bir aidiyet duygusu oluşturduk. Üreterek, büyük hizmetler gerçekleştirdik. Ülkemizi kalkındırmak istiyorsak, üreterek kalkındıracağız. Ama öncelikle üretim alt yapınızı oluşturmanız lazım. Biz Toroslar'da üreten bir yapının yöneticisi olduk. Neyi, nereden, nasıl yapabileceğimizi araştıran bir yapıda çalıştık. Hayata geçirdiğimiz projelerimiz, kentimizde ve Türkiye genelinde herkesin dikkatini çeken icraatlar oldu. Bunların karşılığında ödüller aldık ve konuşmacı olarak birçok platforma davet edildik. Yeter ki üretim ve istihdam olsun. Yeter ki ülkemize katma değer sağlayacak tesis ve projeler olsun. Biz her türlü varız" diye konuştu.

Halka hizmet, hakka hizmet anlayışıyla kentteki herkesi kucakladıklarını vurgulayan Tuna, "Halkımızın güveni ve takdirleriyle Toroslar'da üç dönemdir açık ara Belediye Başkanı seçildik. Hizmet yaparken hiçbir zaman ben yaptım olduğu mantığı ile değil birlikte yönetişim anlayışıyla çalıştık. Kentimizdeki üç üniversiteyle ortak proje yapan tek belediye olduk. Yeter ki vatan, bayrak düşmanı olmasın kentimizdeki herkesi kucaklıyoruz. Vizyonel belediyeciyiz. Düşünüyoruz, hayal ediyoruz, hayalimizi projelendiriyoruz ve projeyi de hayata geçiriyoruz. Bilgi neredeyse orada olmak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Biz Toroslar'da bunu başardık. İnşallah bunu Mersin genelinde yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Ve siz değerli dostlarımızdan desteklerinizi bekliyoruz. Çıktık bir sefere. Zafer Allah'ın takdiridir. Allah hakkımızda hayırlıysa nasip etsin" ifadelerini kullandı.