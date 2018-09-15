Tuna: "Ölesiye bitesiye çalışacağız"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, ben yaptım oldu mantığıyla değil birlikte karar verme suretiyle hareket edeceklerini söyleyerek, "Bilge Kağan atamızın da ifade ettiği gibi gündüz oturmayacağız, gece uyumayacağız ölesiye bitesiye çalışacağız" dedi.

Tuna, siyasi gelişmelerle ilgili istişarede bulunmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin il ve ilçe teşkilatlarını ziyaret etti. MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak gösterilen Tuna, "Bir kardeşiniz, bir arkadaşınız olarak yılladır siyasetin içerisindeyim. Bugüne kadar duruşumuzdan ve davamızdan asla taviz vermedik. Başbuğumuz merhum Alparslan Türkeş bey hakka yürüdüğünden beri Devlet Bahçeli bey ile birlikte siyaset yaptık. Kendisiyle siyasette yol yürümekten de büyük şeref duyuyorum" dedi.

"Birlikte karar verme suretiyle hareket edeceğiz"

Ben yaptım olduğu mantığıyla değil birlikte karar verme suretiyle hareket edeceklerini vurgulayanTuna, "Büyükşehir noktasında doğru işler yapan Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz bey ile birlikte yapılan projelerin devamı noktasında fikirlerimizi ortaya koymak suretiyle bir yönetişim anlayışı içerisinde çalışacağız. Bilge Kağan atamızın da ifade ettiği gibi gündüz oturmayacağız, gece uyumayacağız ölesiye bitesiye çalışacağız. Toroslar'ımızı da bu şekilde çalışarak köy görüntüsünden çıkarıp, marka bir ilçe yaptık. Milletimiz bize hep güvendi. Biz de onların var olan güvenini sarsmadan bundan sonra da daha iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Fitneye ve fesata zemin oluşturmayalım"

Siyasetin bir halaya benzediğini kaydeden Tuna, "Ben her zaman söylüyorum. Siyaset bir halay gibidir. Tek başına olmaz. Halayın başında genel başkanımız, yanında divanı, milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, kadın kollarımız vardır. Teşkilat başkanlarımız da hakikatten seçimin yükünü taşıyan en özellikli ve önemli noktalarımızdır. Her seçimde ifade ederim kadın kollarımızın varlığı da çok önemlidir. Toroslar'ımızda üç dönem açık ara birinci oluyorsak kadınlarımızın da çok önemli katkıları ve emekleri vardır. Fitneye ve fesata zemin oluşturmayalım. Polemiğe girmeyelim. Çünkü siyaset sonuç alma sanatıdır" ifadelerini kullandı.