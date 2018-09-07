Tuna, siyaset öğrencilerine tecrübelerini aktardı

Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu’nun Yaz 2018 programı kapsamında, ’Belediyelerde İyi Örnekler: Toroslar Belediyesi’ konulu eğitim faaliyetine davet edilen Tuna, Toroslar Belediyesi’nin üreten belediyecilik yanını ve kendilerini diğer belediyelerden ayıran özellikleri anlattı. Çalışma yol haritalarında bulunan sağlık, eğitim ve gençlik hedefi ile yola çıktıklarını ve yatırımlarının odağında insan olan bir anlayışla çalıştıklarını söyleyen Tuna, Toroslar’ın bugün artık, kentin yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda da adından sıkça söz ettiren, değişimi ve gelişimiyle de yatırımcıların ve girişimcilerin parlayan yıldızı haline geldiğini kaydetti.

"Başkan seçilince siyasi kimlik yerini hizmete bırakır"

Tarih şuurundan ve maneviyattan asla taviz vermeden çalıştıklarını ifade eden Tuna, "Belediyeler siyasi kurumlardır. Ama seçildikten sonra siyasi kimliğinizi bir kenara bırakıp oy versin ya da vermesin herkesin ihtiyaçlarını karşılamak durumundasınız. Yani belediyecilikte siyaset değil, hizmet yapılır. Biz de ilgi, bilgi ve takip olarak üç ana unsurda gerçekleştirdiğimiz belediyecilik çalışmalarımızla geleceği planlıyoruz. Özellikle çocuk, genç, kadın ve engellilere yönelik sosyal ve sportif projeler gerçekleştirdik. Şeffaf bir yönetim anlayışı sergiliyoruz. Kısacası toplumun her kesimiyle iletişim halindeyiz. Eğer siyasette başarıyı arıyorsanız başarının sırrı halkla iç içe olmaktan geçiyor. Belediye Başkanlığı çok önemli bir görevdir. Çünkü o kent Belediye Başkanının vizyonu doğrultusunda şekillenir ve gelişir" dedi.

Soru ve cevap şeklinde devam eden programın sonunda Başkan Hamit Tuna, katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.