Tuna: "Spor, dostluk ve kardeşliktir"

Mersin'i bu yıl Süper Amatör Lig'de temsil eden Toroslar Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde karşılaştığı MESKİ Spor'u 2-1 mağlup etti.

Toroslar Belediyesi ve Spor Kulübü Başkanı Hamit Tuna'nın da takip ettiği müsabaka öncesi her iki takımda seremoniye ‘Kazanan dostluk ve kardeşlik olsun' yazılı pankartla çıktı. Centilmence geçen mücadelenin galibi, MESKİ Spor'u 2-1 mağlup eden Toroslar Belediyespor oldu.

Maçın ardından sahada göstermiş oldukları gayret ve performanslarından dolayı futbolcularını ve teknik ekibini tebrik eden Belediye Başkanı Hamit Tuna, galibiyet serisinin önümüzdeki haftalarda da süreceğine inandıklarını söyledi. Tuna, “Sporun aslı dostluk ve kardeşliktir. Mücadele azmi içerisinde amatör spora yakışan güzel bir maç izledik ve takımımız 2-1 galip geldi. Tüm takımlarımıza yeni başlayan bu ligde başarılar diliyorum. Allah, sakatsız güzel bir sezon geçirmeyi nasip eylesin. Ortaya koydukları futbol ve galibiyetten dolayı da tüm ekibimizi tebrik ediyorum. Takımlarını desteklemeye gelen taraftarlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.