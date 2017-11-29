Tuna; "Torosları sağlığın ve eğitimin merkezi yaptık"

Tuna, Toroslar Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından özel bir okulda düzenlenen ’Toplum Liderleriyle Buluşma Günü’ programının konuğu oldu. Burada öğrencilerle buluşan Tuna, eğitimin hayatına sağladığı katkıları, 14’üncü yılına girdiği belediye başkanlığı görevi ve yerel yönetimlerle ile ilgili deneyimlerini, ilçede fiziki mekanları iyileştirmenin yanı sıra sağlık, eğitim, gençlik, spor, kültür, sanat ve istihdama yönelik gerçekleştirdikleri projelerini katılımcılarla paylaştı ve kariyer yolundaki gençlere tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerin ilgiyle izlediği söyleşiye eğitim ve siyasi hayatı ile ilgili bilgiler vererek başlayan Tuna, eğitim ve gençliğe büyük önem verdiklerini söyledi. 2004 yılında ilk göreve başladıklarında, Toroslar’ın bir bankasının bile bulunmadığı köy görüntüsünde olan bir ilçe konumunda olduğunu belirten Tuna, hayata geçirdikleri yatırım ve projelerle ilçeyi sosyal ve ekonomik alanda kalkındırdıklarını söyledi.

Tuna, “Toroslarımız sosyal doku olarak Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen insanlarımızın yaşam yeri olarak seçtiği bir bölge. Göreve başladığımızda Toroslarda bir banka bile yoktu ve köy görünümü içerisindeydi. Biz o zaman strateji olarak yol haritamızı çizdik. Sağlık, gençlik ve eğitim hedefi koyduk. Bunun üzerine yoğun bir çalışma yaptık. Bugün gelinen noktada ilçemizi sağlığın, eğitimin merkezi yaptık" diye konuştu.

Okul sayısını arttırmak ve eğitim çıtasını yükseltmek amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne 25 okul yeri verdiklerini kaydeden Tuna, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yolunun spor ile mümkün olacağı düşüncesiyle 10 spor kompleksi inşa ettik ve 5 kompleksimizin çalışmaları devam ediyor. Toroslarımız, tesisleşme anlamında da sadece Mersin’de değil, Çukurova bölgesinde de önde olan belediyelerden bir tanesi olma özelliğini taşımaktadır. İlçemizin kendi kendine yetebilmesi adına kamu kurum ve kuruluşlarına arsa tahsislerinde bulunduk. Korukent Mahallesi’nde Sağlık Bakanlığı’na 232 dönüm arsa tahsis ettik ve gelinen noktada şaheser bir hastanenin bölgemizde konuşlanması sağladık. Olimpik yüzme havuzumuz, amfi tiyatromuz, gençlik merkezimiz, kültür merkezimiz hizmetine sunduğumuz ve vatandaşlarımız tarafından büyük talep gören tesislerimizdir. Projelerimizi yaparken, üreterek yapıyoruz. Çünkü üretmeden tüketen toplumlar hep tarihte karanlıklara gömülmüşlerdir. Çoğu projeyi kendi himayemizde kendi çalışanımızla üretiyoruz. Sosyal içerikli projelere büyük önem verdik.13 AB projesiyle bölgede en fazla proje üreten belediyeyiz" ifadelerini kullandı.

TORTEK diye bir yapı oluşturduklarını ve burada bugüne kadar 26 branşta 18 bin insanı mesleki eğitimden geçirdiklerini ifade eden Tuna, "İstihdam odaklı projelerimize devam ediyoruz ve yaptığımız her proje bizlere yeni ufuklar kattı. Olduğumuz yeri işaretliyoruz ki, daha ileriye gitmek için. İlçe genelinde çiftçilerimizi yeni ürünler üretmeye teşvik etmek amacıyla başlattığımız alternatif tarım ile ilgili Ar-Ge çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Belediye fidanlığımızda ejder meyvesi, safran, goji beryy, passiflora, istiridye mantarı, dikenli incir, kahve, ülkemizde mabet ağacı olarak bilinen ginkgo biloba bitkisi yetiştirdik.Tüm bunların yanı sıra yılın 10 ayı güneş alan kentimizde, güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirmek için ilçemizde Korukent Mahallesi’ndeki 60 dönümlük bir alanı Greenway şirketine Türkiye’nin ilk ‘Kule Tipi Yoğunlaştırılmış Güneş Enerji Santrali’ kurulmak üzere tahsis ettik. Bu girişimlerimizin sonucunda dünyada yoğunlaştırılmış güneş enerjisinden elektrik enerjisi üreten dördüncü merkez Türkiye’de ilk olarak Toroslar’da kuruldu. Ulu Önderimiz Atatürk’ün ifade ettiği gibi muasır medeniyet seviyesinin üstünde bir ülke olma yönünde üzerimize düşeni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

İlçede projeleri üretirken ortak akılla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Tuna, şöyle devam etti; "Liderliği daha çok öne çıkartan yanımızla değil projelerimizi, hizmetlerimizi ortak akılla gerçekleştiriyoruz. Yapacağımız projelerimizi bölge insanımıza soruyor ve birlikte karar veriyoruz."

Meslek seçiminin, eğitim ve kariyer hayatında önemli olduğuna değinen Başkan Tuna, öğrencilerin kendisine yönelttiği soruları da yanıtladı.