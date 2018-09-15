Tuna: "Vatandaşların sevgisi şevkimizi artırdı"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, 15 yıllık Toroslar Belediyesi başkanlığı süresince çalışmalarını Mersin sevgisi ve hizmet aşkıyla yaptığını belirterek, Mersin Büyükşehir Belediye başkanı adayı olduğumuzu açıkladığımız günden bugüne vatandaşlarımızın bize göstermiş sevgi bizim çalışma azmimizi ve şevkimizi daha da arttırdı" dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, ilçelerde gerçekleştirdiği teşkilat ziyaretlerine devam ediyor. MHP Erdemli, Silifke, Mut ve Gülnar İlçe Teşkilatları ile Ülkü Ocakları'nı ziyaret ederek, siyasi gelişmelerle ilgili istişarelerde bulunan Tuna, ziyaretleri sırasında Erdemli, Mut ve Gülnar Belediyeleri'nde de Belediye Başkanları ve personelleriyle bir araya geldi.

"Mersin sevgisi ile çalıştık"

15 yıllık Toroslar Belediye Başkanlığı süresince çalışmalarını Mersin sevgisi ve hizmet aşkıyla gerçekleştirdiklerini belirten Tuna, "MHP'den Mersin Büyükşehir Belediye başkanı adayı olduğumuzu açıkladığımız günden bugüne vatandaşlarımızın bize göstermiş olduğu bu coşku ve sevgi bizim çalışma azmimizi ve şevkimizi daha da arttırdı. Çünkü biz her zaman insan odaklı hizmet yaptık" ifadelerini kullandı.

"Şehri tanıyoruz, problemleri biliyoruz"

Şehri tanıdığını ve problemleri bildiğini kaydeden Tuna, "Belediyeciliği iyi biliyoruz. Şehrimizi tanıyoruz ve problemlerini de biliyoruz. Bu şehirde doğduk ve büyüdük. Toplumun her katmanındaki insanlarımızın yanında yer aldık. Yaşamımız da millet ortalamasıdır. Vereceğiniz desteklerinizden dolayı şimdiden Allah razı olsun. Yunus'un dediği gibi ‘Birleşirsek tok oluruz, ayrışırsak yok oluruz'. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve inşallah bu seçimi açık ara alacağız. Çıktık bir sefere, zafer Allah'ın takdiridir" şeklinde konuştu.