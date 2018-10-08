Tuna: "Yaptığımız projelerde STK görüşlerini alıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, "Yaptığımız her proje ve icraatta sivil toplum kuruluşlarımızın görüşlerini ve desteklerini almayı yönetim anlayışımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olarak benimsedik" dedi.

Tuna, il merkezi ile ilçelerdeki sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Tarsus'a bir dizi ziyarette bulunan Tuna, burada Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Ziraat Odası, Tarsus Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi , Tarsus Ticaret Borsası, Tarsus ve Çamlıyayla Muhtarlar Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) ile görüştü. Tuna, 15 yılda Toroslar'da hayata geçirdiği ulusal ve uluslararası platforma da yansıyan fiziki projelerinin yanı sıra tarıma ve üretime yönelik çalışmalarını anlattı.

"Toroslar'da üreten bir yapının yöneticisi olduk"

Üretim alt yapısı oluşturulması gerektiğini kaydeden Tuna, " Biz Toroslar'da üreten bir yapının yöneticisi olduk. Neyi, nerden, nasıl yapabileceğimizi araştıran bir yapıda çalıştık. Hayata geçirdiğimiz projelerimiz, kentimizde ve Türkiye genelinde herkesin dikkatini çeken icraatlar oldu. Bunların karşılığında ödüller aldık ve konuşmacı olarak birçok platforma davet edildik. Yeter ki üretim ve istihdam olsun. Yeter ki ülkemize katmadeğer sağlayacak tesis ve projeler olsun. Biz her türlü varız" ifadelerini kullandı.

"Kentteki herkesi kucaklıyoruz"

Halka hizmet, hakka hizmet anlayışıyla kentteki herkesi kucakladıklarını vurgulayan Tuna, "Halkımızın güveni ve takdirleriyle Toroslar'da üç dönemdir açık ara belediye başkanı seçildik. Hizmet yaparken hiçbir zaman ben yaptım olduğu mantığı ile değil birlikte yönetişim anlayışıyla çalıştık. Kentimizdeki üç üniversiteyle ortak proje yapan tek belediye olduk. Yeter ki vatan, bayrak düşmanı olmasın kentimizdeki herkesi kucaklıyoruz" şeklinde konuştu.