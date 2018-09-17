Tuna: "Yüküm çok ağır"

Toroslar Belediye Başkanı ve MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hamit Tuna, belediyeciliğin formülünün ilgi, bilgi ve takip olduğunu belirterek, "Bu üç unsuru bir araya getirdikten sonra başarılı olmamak mümkün değil. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Yüküm çok ağır. Var olan bir yapı, kazanılmış bir belediye. Böyle bir ağırlığın altında ezilmemek için inşallah milletimizin bize vereceği güç ve destekle bu işi sonuçlandıracağız" dedi.

Burhanettin Kocamaz'ın yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından 2019 yılı Mart ayında yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek, yaşanan son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

1995 yılından bu yana aktif siyasetin içerisinde yer alarak Mersin'e en güzel hizmetleri verme gayretinde olduğunu ifade eden Tuna, bu süreçte il başkanlığı dahil partinin değişik kademelerinde görev aldığını kaydetti. 2004 yılında MHP'den Toroslar Belediye Başkanı seçildiğini hatırlatan Tuna, "Üç dönemdir biz de vatandaşın güvenine layık olma adına gündüz oturmadık, gece uyumadık ve Toroslarımızı köyden kente dönüştürme anlamında geniş bir vizyonla şu anki oluşumuna vesile olduk" diye konuştu.

"Hiçbir zaman 'benlik' nefsi içerisinde hareket etmedik"

2014 seçimleri öncesinde 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası'nın çıktığını anımsatan Tuna, böylelikle 15 bin 853 kilometrelik Anamur'dan-Çamlıyayla'ya kadar uzanan geniş bir bölgenin Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlandığını hatırlatarak, o dönemde 3 aday adayı olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarıştıklarını, neticede Burhanettin Kocamaz'a bu görevin tevdi edildiğini söyledi.

O günün şartlarında, her zamanki görev anlayışı içerisinde, 'genel merkezimiz bizi nerede işaret ederse, orada dururuz' mantığı ile çalıştıklarını ve hiçbir zaman 'benlik' nefsi kaygısını öne çıkarmadan Başkan Kocamaz'ın yanında durduklarını anlatan Tuna, neticesinde de 2014 yılı seçimlerinden başarıyla çıktıklarını belirtti.

"Kocamaz'ın ifadelerinin ardından genel merkeze çağrıldım"

4.5 yıl sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın aday olmayacağı yönündeki ifadelerinin ardından parti genel merkezine çağrıldığını belirten Tuna, "Genel Başkanımız tarafından, 31 Mart 2019 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak görevlendirildim. Öncelikle parti teşkilatlarımızı ziyaret etmeye başladık. Ziyaretlerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Toroslar'da görev yaptığı süre içerisinde her zaman bir yönetişim anlayışı içerisinde çalıştıklarını kaydeden Tuna, "'Ben yaptım oldu mantığı'ndan ziyade, birlikte yönetmenin o güzelliğini yaşadık. Yapılan projeleri de halkımızla tartışarak, yerinde uygun şekilde yaptık. Nihayetin biz neden çalışıyoruz? Bölge insanının yaşam kalitesini yükseltmek için. Yaptığımız projeler de o bölgeye uyarlı ve bir birini tamamlayan unsur olsun diye yapıyoruz. Asla vatandaşın istemediği bir projeyi onlara rağmen yapmadık. Dolayısıyla bu kenti seviyoruz. Bu kent Allah'ın verdiği bütün güzellikleri içerisinde barındıran bir kent. İşte bu kentin daha da güzel olması, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımızın attığı doğru adımların devamı noktasındaki projelerden, bizim ürettiklerimizin onu besleyen ya da bize bilgi anlamında söylenebilecek bütün projeleri, kendi bilgi havuzumuzda yoğurarak bunlardan kendimize bir yol haritası çıkaracağız" şeklinde konuştu.

"Pedala basmazsak düşeriz, o nedenle enerji doluyuz"

Her zaman bilginin ışığında belediyecilik yapmaya çalıştıklarını aktaran Tuna, bölgede 3 üniversite bulunduğunu, bu 3 üniversite ile ortak proje yapan tek belediye olduklarını belirterek, şöyle devam etti; "Bu anlamda bilginin yoğun üretildiği üniversitelerimizden katkı alacağız. Üniversiteleri, şehir ile daha entegre edebilecek modelin oluşmasına zemin hazırlayacağız. Kaldı ki, bu anlamda Mersin Üniversitesi ile 13 tane AB projesi ürettik. Bu müthiş bir değerdir bizim için. Her yapılan proje, bize ayrı bir vizyon kattı, projeksiyonumuzu daha da geniş tutma şansı verdi. Bilginin üzerine bilgi koymak gerekiyor. Biz olduğumuz yeri çiziyoruz, yeni ufukları, yeni hedefleri belirmek için. Biz bisiklet üzerinde pedal basan bisikletçi gibiyiz, pedala basmazsak düşeriz. O nedenle hareketliyiz, enerji doluyuz. Tabi marifet iltifata tabidir. O şevki de gördükçe bu şehir için yapacaklarımızın derinliklerini daha da çoğaltmak suretiyle bu kenti huzur kenti, bu kenti turizm kenti haline getireceğiz. Zaten tarımda, lojistikte çok fazla eksiğimiz yok. Varsa eksikliklerini gidermek suretiyle bu kentte huzuru tesis edeceğiz inşallah."

"Belediyeciliğin formülü ilgi, bilgi, takiptir"

2004 yılında belediye başkanı olduğunda, 'hasımları hısım yapacağız' şeklinde bir iddiayı ortaya koyduğunu hatırlatan Tuna, "Yeter ki, bu milletin değerlerine kast etmesin, bu milletin ortak paydasını zedelemeye çalışmasın. Çünkü biz bin yıldır bu coğrafyada birlikte yaşıyoruz, et ile tırnak gibi olmuşuz. Bu coğrafyada yine ilelebet cumhuriyetin ışığında, al bayrağımızın

gölgesinde payidar kalacağız. Bu kentin her noktasındaki problemleri biliyoruz. Dert neyse biz de yaşadık. Dertlerini de sevinçlerini de birlikte yaşadık. Vatandaşın içerisindeyseniz, vatandaşın derdini doğru tanımlayabiliyorsanız, doğru çözümler üretmek mümkün. Belediyecilikte benim formülüm ilgi, bilgi, takiptir. Bu üç unsuru bir araya getirdikten sonra başarılı olmamak mümkün değil. Problemleri biliyoruz. Kentin coğrafyasına hakimiz. Bu kent bizim, hepimizin. Dolayısıyla bu kente el birliği ile sahip çıkacağız" dedi.

"Yüküm çok ağır"

Tuna, bir soru üzerine, yükünün çok ağır olduğunu vurgulayarak, "Biz büyük bir yük yüklendik. 2014 seçimlerinde ben adaylığı çok istemiştim, bu dönemde adaylık bana tevdi edildi. Yüküm çok ağır. Var olan bir yapı, kazanılmış bir belediye. Böyle bir ağırlığın altında ezilmemek için inşallah milletimizin bize vereceği güç ve destekle bu işi sonuçlandıracağız" ifadelerini kullandı.