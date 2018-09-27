Tuna'dan MÜSİAD'a ziyaret

Ziyarette, Mersin'i farklı noktalara taşımak adına birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Tuna, "Mersin için gerçekleştireceğimiz projelerde kentin tüm dinamikleri ile birlikte hareket ederek Mersin'i çok farklı bir yere taşıyacağız. Bunun için de birlik ve beraberlik şart" dedi.

Yıldızgörer ise Hamit Tuna'ya ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Mersin için olumlu çalışmalar içerisinde yer alan herkesin yanında olmaya hazırız. Birlik ve beraberlik içerisinde Mersin'i çok daha farklı yerlere getirmek mümkündür. Bizler üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diye konuştu.