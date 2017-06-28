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28 Haziran 2017 13:07

Turabi’ye kötü sürpriz: 4 ay spor yapamayacak

Survivor’da 2 kez birinci olan Turabi Çamkıran, spor yaparken vücudunu fazla zorlayınca sol ayağında zedelenme oldu.

Turabi’ye kötü sürpriz: 4 ay spor yapamayacak

28 Haziran 2017 13:07

Turabi, 4 ay spor yapamayacak.


Televizyon dünyasının en popüler programlarından biri olan Survivor’da 2 kez şampiyon olan Turabi Çamkıran, Mersin’de spor yaparken kötü bir sürpriz yaşadı. Vücudunu fazla zorlayan Turabi’nin sol ayağında zedelenme meydana geldi. Tarsus ilçesindeki Medical Park Hastanesi’ne gelen Turabi’ye Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Erol Ak yönetiminde gerekli tedavi uygulandı.


Uzm. Dr. Mehmet Erol Ak, “Genç arkadaşımız spor yaparken fazla ileri gitmiş. Aşırı güç uyguladığı için ayağında zedelenme oluşmuş. Tıbbi müdahale ve işlemlerle tedavi sürecini başlattık. Yaklaşık 4 ay spor yapamayacak” dedi. Turabi ise bu kadarına kendisinin bile şaşırdığını belirterek, “Benim gibi hayatı spor olan biri için büyük bir talihsizlikle karşılaştım. 4 ay spor boyunca, barfiks gibi ayaklarımı kullanmayacağım hareketlerle yetineceğim” diye konuştu.




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