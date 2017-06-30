Türk doktor İtalya’da geliştirdiği teknikleri anlattı

Hüseyin Sancar Bozkurt, ilk kez kendisinin uyguladığı tedavi tekniklerini, davet edildiği Dünya Gastroenteroloji Toplantısı’nda meslektaşlarıyla paylaştı.

Mersin’in Tarsus ilçesindeki Medical Park Hastanesi’nde görev yapan Hüseyin Sancar Bozkurt, bağırsak ve yemek borusu hastalıklarının tedavisinde uyguladığı iki tekniği, İtalya’da davet edildiği toplantıda, dünyanın dört bir yanından gelen meslektaşlarına tanıttı. Bozkurt, yemek borusundaki kanamada kullandığı ‘argon plazma koagulasyon’ (yakma) tekniği ve bağırsaktaki enfeksiyona uyguladığı ‘kolonoskopiyle antibiyotik sıkılması’ yöntemi sunum ve poster yayınıyla anlattı. Toplantıya katılan doktorlar, Bozkurt’un uyguladığı tekniklerin ayrıntıları hakkında sorular sordu.

Literatürde olmayan teknikler

Uzm. Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt, yakma tekniğini 2012 yılında Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde uygulamıştı. Dr. Bozkurt, yemek borusundaki bir damarda kanama olan 40 yaşındaki hastayı, normalde tümörlerde kullanılan ‘argon plazma koagulasyon’ (yakma) tekniğiyle tedavi etmişti. Dr. Bozkurt, ‘kolonoskopiyle antibiyotik sıkılması’ yöntemini ise şu anda görev yaptığı Medical Park Tarsus Hastanesi’nde, geçtiğimiz Ocak ayında uyguladı. Dr. Bozkurt, ’psödomembronözenterekolitenfeksiyon’ teşhisi koyduğu 6 yaşındaki Berat Şenkal’ın kalın bağırsağındaki iltihaplı bölgeye, kolonoskopinin içindeki kanaldan enjektörle antibiyotik sıkmıştı.

Hüseyin Sancar Bozkurt, gastroenteroloji alanındaki böyle bir etkinliğe davet edilmekten mutlu olduğunu söyledi. Dünyanın değişik yerlerinden gelen meslektaşlarına, bir Türk doktor olarak kendi tekniklerini anlatmanın gurur verici olduğunu kaydeden Dr. Bozkurt, tıp dünyasına katkı koymak için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.