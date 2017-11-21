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21 Kasım 2017 11:17

Türk firmaları, ABD’de Özel Markalı Ürünler Fuarı’nda ürünlerini tanıttı

Türk firmaları, ABD’nin Chicago kentinde gıda ve gıda dışı sektörlerine yönelik olarak düzenlenen PLMA’s 2017 Private Label Trade Show Fuarı’nda ürünlerini tanıttı.

Türk firmaları, ABD’de Özel Markalı Ürünler Fuarı’nda ürünlerini tanıttı

21 Kasım 2017 11:17


AKİB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, fuarın Türkiye milli katılım organizasyonu Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) tarafından gerçekleştirildi. Gıda ve gıda dışı temizlik ürünleri, kimyasallar, sağlık, kozmetik, güzellik ve bakım ürünleri, ilaç, ev eşyaları, do it yourself ürünleri, ambalaj, hediyelik eşya, mum, hediyelik paketleme, süs eşyaları, ışıklandırma, puzzle gibi oyunlar ile giyim ve aksesuarlardan oluşan birçok sektöre yönelik ‘özel markalı’ (store brands, private labels, private brands) ürünlerin sergilendiği fuarda, Türkiye Pavilyonu, Gıda ve Gıda Dışı olmak üzere iki ayrı holde oluşturuldu. Fuara Türkiye’den 14 firma katıldı.


30 yıldan bu yana perakendeci ve toptancıların private label ürünleri için kaynak olarak gördükleri fuarda, 40 ülkeden yaklaşık bin 300 katılımcı firma yer alırken, 25 ülke de ulusal katılım gerçekleştirdi. Ziyaretçi olarak giriş bedelinin 475 dolar olduğu fuarı bu yıl binin üzerinde profesyonel ziyaret etti. Ziyaretçilerin çoğunluğunu perakende ve toptancı alıcı firma temsilcileri oluşturdu.


Fuar İdaresi’nden, ABD’deki büyük zincir mağazalarındaki ‘Özel Markalı’ ürünlerde yaşanan artış nedeniyle uluslararası üreticilerin ABD piyasasına ilgisini artırdığı, yıldan yıla ABD’de özel markalı ürünlerdeki büyümenin ulusal markaları geride bıraktığı bilgisi alındı. Fuar İdaresi’nce ayrıca; 2015 yılında 118 milyar dolar özel markalı ürün satışı gerçekleştiği, 2014 yılına göre 2,2 milyarlık bir artış olduğu belirtilirken, önemli perakende satış mağazalarında son iki yıldır yüzde 5’ler civarında, 5,4 milyar dolar artış kaydedildiği ve ABD’de private label ürünlerin piyasa payının, birim satışların yüzde 25’ine ulaştığı ve ulusal markalardan daha hızlı büyüdüğü de bildirildi.




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