Türk sanayicisine nükleer sektörde daha çok rol alma çağrısı

Akkuyu NGS'nin bölge ekonomisi ve istihdamında fark oluşturacağını kaydeden Kızıltoprak, “Santral hem inşaat hem de işletme aşamalarında, ekonomimize uzun soluklu bir katkı sağlayacak. Ekipman ve malzeme temini, beyaz ve mavi yakalı çalışanlar, bakım faaliyetleri gibi üretim faktörleri açısından Akkuyu, bölge firmalarının dahil olabileceği önemli bir potansiyel taşıyor. Ülkemizin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu, 20 milyar dolarlık çok önemli bir yatırım. Sanayicimiz için büyük bir fırsat alanı. 4 reaktörden oluşacak santral için ülke ve bölge sanayicilerimizin, tahmini yüzde 30'luk bir oranda katkı verebileceği bir ekipman alımı söz konusu olacak. Bu fırsat penceresi iyi değerlendirilmeli” dedi.

Mersin'de Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom tarafından kurulan Akkuyu NGS'ye ilişkin Türk sanayicisinin daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini söyleyen Kızıltoprak, "Ekim ayında Rosatom, Akkuyu Nükleer A.Ş. ve firmaları Mersin'de buluşturan bir tedarikçiler toplantısı düzenlendi. Bu toplantı sanayicilerimizin Akkuyu NGS'nin işleyişi ve satın almalar konusunda yürütülen çalışmalarla ilgili merak ettikleri konulara yanıt bulmaları bakımından son derece faydalı oldu. Rosatom ve proje paydaşlarından, ilk ağızdan bilgi aldılar. Detaylı sunumlar, ihalelere katılmak isteyen ve sektörel hazırlık yapan firmaların projeye olan güvenini daha da arttırdı. Sanayi şirketlerimizin yoğunlaştığı Ankara, İzmir gibi kentlerimizde de sektörel ilgi ve bilgilendirme toplantılarının yapılması, sanayi odalarımız ve özel sektörümüz süreçte daha fazla rol almasını sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

"Santraller artık daha güvenli inşa ediliyor"

Kızıltoprak, sektörün taşıdığı potansiyeli, nükleer teknolojiye sahip ülkelerden örnekler vererek şöyle anlattı: "Akkuyu NGS'ye sadece ‘Türkiye'nin elektrik enerjisi ihtiyacına katkı sunacak' diye bakmak dar bir görüş açısı. Bu aynı zamanda ülkemizin bilimsel ve teknolojik olarak gelişmesini de sağlayacak. Başlangıçta bölgede, zamanla da yurt genelinde üniversitelerimizin sağlık, tarım, mühendislik, tıp ve nükleer bilim dallarındaki akademik çalışmaları artacak. Önemli bir bilgi havuzu oluşacak. Alandaki Ar-Ge faaliyetleri ve yetişmiş insan gücü çoğalacak. Bugün 31 ülkede faaliyet gösteren 450 reaktör var. 60 santralin inşası devam ediyor, 160 santral daha yapılması planlanıyor. Bilim insanlarının, ülkelerin 70 yıllık bir nükleer deneyimi var. Santraller artık daha güvenli inşa ediliyor. Dünya örneklerine de bakıldığında nükleer güç santralleri kuruldukları bölgelerde ekonomiyi canlandırıyor, istihdamı arttırıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin böylesine önemli bir teknolojiden mahrum kalması düşünülemez.”