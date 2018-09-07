Türk yaş meyve ve sebzesi Hong Kong’ta görücüye çıktı

’si düzenlenen ’Asia Fruit Logistica 2018 Fuarı’na Türkiye’nin milli katılım organizasyonu dördüncü kez Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

AKİB’ten yapılan açıklamaya göre, 5 Eylül’de tüm dünyadan gelen ziyaretçilerine kapıları açılan fuarda, başlıca yaş meyve ve sebze, kuru meyveler, organik ürünler, dondurulmuş meyve-sebze, kabuklu meyveler, baharatlar, taze kesilmiş-hazır taze ürünler, çiçekler, tohum ve fidanlar, bitkiler, paketleme-etiketleme makineleri, paketleme malzemeleri, kalite kontrol sistemleri, soğutma-ürün izleme sistemleri, meyve sebze işleme- yıkama sistemleri sergilendi. Uzakdoğu pazarına giriş yapabilmek adına kilit konumda olan fuarın ziyaretçilerinin yüzde 70’ini Asya ülkelerinden gelenler oluşturdu.

Türkiye’nin görkemli standı, dikkatleri üzerine topladı

Türkiye, dikkatleri üzerine toplayan görkemli bir stant tasarımıyla fuarda boy gösterirken, toplam 270 metrekare alanda 14 firma ile temsil edildi. Milli katılım organizasyonunun 4. kez Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından başarıyla gerçekleştirildiği fuarda, Türkiye pavilyonu Türkiye’nin Hong Kong Başkonsolosu Korhan Kemik ve Hong Kong Ticaret Ataşesi Merve Yılmazcan tarafından ziyaret edildi.

Türkiye markası standının yoğun ilgi gördüğü fuara, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’ni temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, yönetim kurulu üyeleri Ferhat Gürüz, Hakan Sefa Çakır ve Özbek Haldun Özler katılım sağlarken, Türkiye markası standını ziyaret edenlere sektörün tanıtımı yapıldı ve Türkiye’den götürülen portakallı cezerye ikram edildi.

Hong Kong, Uzakdoğu pazarının giriş kapısı

Dünyada yaş meyve ve sebze sektöründe gerçekleşen en önemli fuarların milli katılım organizasyonlarının tamamının Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından uzun yıllardır Türkiye’ye yakışır şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayan Nejdat Sin,

“Hong Kong, yaş meyve sebze sektöründe alternatif pazar arayışı sürecimizde önemli bir yer tutmakta, hinterlandında ulaşabileceği geniş bir bölge ve nüfus bulundurması dolayısıyla Uzakdoğu pazarının giriş kapısı konumunda. Bu nedenle bu fuara son 4 yıldır milli katılım sağlamak bizim için büyük önem arz etmekte” dedi.

Asia Fruit Logistica 2018’de 14 Türk firması

Asia Fruit Logistica Fuarı’na ilk kez 2015 yılında 11 firma ile milli katılım organizasyonu düzenlediklerini dile getiren Sin, "Fuarda, 2017 yılında 43 ülkeden 813 firma katılımcı olarak yer aldı, 24 ülke ise milli katılım organizasyonu ile fuara iştirak etti. En çok firma katılımı Çin Halk Cumhuriyeti’nden olurken, onu sırasıyla İtalya, Mısır ve Avustralya takip etti. Fuar, 74 ülkeden yaklaşık 13 bin profesyonel ziyaretçiye de ev sahipliği yaptı” diye konuştu.

“Hong Kong’a yaş meyve ve sebze ihracatı 2012 yılında 1.5 milyon dolar iken, 2017 yılında 10 milyon dolara çıktı”

Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatında Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin lider konumda olduğunun altını çizen Sin, "Ticaret Bakanlığı’nın hedef ülkeler listesinde yer alan Hong Kong’a yaş meyve ve sebze ihracatımız 2012 yılında 1.5 milyon dolar iken, son beş yılda yapılan etkin tanıtım faaliyetlerimiz ve milli katılım organizasyonlarımız sayesinde 2017 yılında yaklaşık 10 milyon dolara ulaştı. Bu da Güneydoğu Asya ülkelerine ve Uzakdoğu ülkelerine Türk yaş meyve ve sebzesinin tanıtımını başarıyla yaptığımızı, sektörün ihracat pazarlarının arttırılması ve çeşitlendirilmesi hedefinde doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor” ifadelerini kullandı.