Türkiye Bocce Şampiyonası’na Mersin damgası

Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu 2018 faaliyet programında yer alan ve 11-16 Temmuz 2018 tarihleri arasında Ankara’da yapılan ’Gençler-Erkekler ve Kadınlar Bocce Volo Türkiye Şampiyonası’nda’ mücadele eden Mersinli sporcular, aldıkları sonuçlarla turnuvaya damga vurdu.

Büyük erkekler basamak disiplininde Türkiye şampiyonu olan Mehmet Can Yakın, role disiplininde de Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu. Mixlerde ise Mehmet Can Yakın ve Ayşe Nur Çelik Türkiye rekoru ile şampiyon olurken, gençlerde Murat Alan kombine disiplinde şampiyon, geleneksel çiftlerde de Rıdvan Kırmızıçolak ve Abdülaziz Çetin şampiyon oldu.

Şampiyonaya damga vuran sporcular Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş’i ziyaret etti.