Türkiye Büyük Erkekler 2. Grup Ferdi Boks Şampiyonası

Grup Ferdi Boks Şampiyonası Mersin'de başladı.

Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonaya 24 ilden 95 sporcu katılırken, toplamda 12 hakem görev aldı.

Şampiyonada, 3 Kasım'daki finallerin ardından ilk 4'e giren sporcular, kasım ayında Balıkesir'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Şampiyonanın açılışında konuşan Erdemli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlü Adem Kılıç, müsabakalara en iyi şekilde ev sahipliği yapmak istediklerini söyledi. Kılıç, "Bu turnuvanın kazasız belasız, sakatlıkların olmadığı, centilmenliğin ve sadece boksun konuşulduğu bir turnuva olmasını diliyorum" dedi.

Boks Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Üyesi Muhittin Gönengil'de şampiyonadaki 2. Grup müsabakalarına 24 ilden 95 sporcunun katıldığını belirtti. Gönengil, "Birinci etap Datça'da yapıldı, ikinci etap Erdemlimizde yapılacak, üçüncü etapta Ağrı'da yapılacak. Elemasyon yapıldıktan sonra Türkiye şampiyonasına, şampyonaya yakışacak sporcularımız Türkiye şampiyonasında karşılaşacak" dedi.

Federasyon Mersin Temsilcisi Filiz Oral ise sporculara başarılar dileyerek, "Burada ilk 4'e giren sporcular Balıkesir'de yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılmaya hakkazanacaklar" diye konuştu

Büyük Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası 2. Grup müsabakaları 3 kasım cumartesi gününe kadar sürecek.