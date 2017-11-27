Türkiye Hokey Federasyonu’ndan Başkan Tuna’ya plaket

Türkiye Hokey Federasyonu’nun Mersin’de ilk kez düzenlendiği Türkiye Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi 1. etap maçları, Toroslar Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Yalınayak Mahallesi’ndeki Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

10 takım ve 120 sporcunun mücadele ettiği ligin ilk müsabakalarını izleyen Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna’ya, Türk Hokeyine sunduğu destek ve katkılarından dolayı Türkiye Hokey Federasyonu tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Plaketini Gençlik Hizmetleri Toroslar İlçe Müdürü Bülent Saygan’dan alan Tuna, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bizlere bu plaketi layık gören başta Türkiye Hokey Federasyonu yetkilileri olmak üzere İl Temsilcimiz Mustafa Güven ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Spora ve sporcuya sunduğumuz desteklerimiz artarak devam edecektir” dedi.