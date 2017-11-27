Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 16:04

Türkiye Hokey Federasyonu’ndan Başkan Tuna’ya plaket

Toroslar Belediye Başkan Hamit Tuna’ya, spora katkılarından dolayı Türkiye Hokey Federasyonu tarafından plaket verildi.

Türkiye Hokey Federasyonu’ndan Başkan Tuna’ya plaket

27 Kasım 2017 16:04


Türkiye Hokey Federasyonu’nun Mersin’de ilk kez düzenlendiği Türkiye Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi 1. etap maçları, Toroslar Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Yalınayak Mahallesi’ndeki Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.


10 takım ve 120 sporcunun mücadele ettiği ligin ilk müsabakalarını izleyen Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna’ya, Türk Hokeyine sunduğu destek ve katkılarından dolayı Türkiye Hokey Federasyonu tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.


Plaketini Gençlik Hizmetleri Toroslar İlçe Müdürü Bülent Saygan’dan alan Tuna, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bizlere bu plaketi layık gören başta Türkiye Hokey Federasyonu yetkilileri olmak üzere İl Temsilcimiz Mustafa Güven ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Spora ve sporcuya sunduğumuz desteklerimiz artarak devam edecektir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
17
°
C
  • Salı
    17°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    19°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç