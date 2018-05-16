Türkiye Stunt Şampiyonası Toroslar’da yapılacak

Toroslar Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Toroslar Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Mersin Motosiklet Spor Kulübü organizasyonunda yapılacak Türkiye Stunt Şampiyonası, 19 - 20 Mayıs 2018 tarihlerinde Çağdaşkent Mahallesi’nde bulunan Toroslar Belediyesi Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek.

Türkiye’de ilk olacağı ve ülke genelinden 17 sporcunun katılacağı şampiyona, motosiklet kazasında hayatını kaybeden sporcular Yunus Emre ve Abidin Gül anısına gerçekleştirilecek.

Yarışma, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından görevlendirilen jürinin puanlama sistemine göre ilerleyecek. Şampiyonada başarı gösteren ilk üç sporcuya 5 bin TL, 3 bin TL ve bin TL para ödülü verilecek. Sporcuların ve etkinliğin tanıtım lansmanı ise 18 Mayıs Cuma günü 18.00 ile 19.00 saatleri arasında Mersin KİPA AVM de yapılacak.

19 Mayıs Cumartesi günü saat 09.00’da Tevfik Sırır Gür Stadı önünden bayrak korteji ile başlayacak programın açılışı saat 11.00’de Toroslar Belediyesi Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak. Şampiyona, 20 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 19.00 saatleri arasında çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarının ardından ödül töreni ile son bulacak.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Türkiye’de ilk kez organize edilen ve çeşitli illerinden gelecek sporcuları buluşturacak şampiyonaya Toroslar’da ev sahipliği yapacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, tüm sporseverleri bu hafta sonu düzenleyecekleri organizasyona davet etti.