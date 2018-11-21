'Türkiye'nin Beş Asırlık Lojistik Tıkanma Noktaları' kitaplaştırıldı

Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı Nuh Üstün tarafından kaleme alınan 'Türkiye'nin Beş Asırlık Lojistik Tıkanma Noktaları' adlı çalışma, Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) tarafından kitap haline getirildi.

Dış ticaret uzmanı Nuh Üstün'ün tezi, MDTO tarafından kitap haline getirildi. 'Türkiye'nin Beş Asırlık Lojistik Tıkanma Noktaları' adlı çalışmada, Türkiye için tarih boyunca değişmeyen deniz ve karayolu tıkanma noktaları tespit edilerek, söz konusu tıkanmalar iki farklı tarihsel dönem içerisinde karşılaştırmalı olarak inceleniyor. Tıkanmaların tarihsel arka planı ile mevcut durumunun ortaya konulduğu çalışmada, söz konusu tıkanmaların Türk ihracatına etkileri de tartışılıyor.

Nuh Üstün'ün Ticaret Bakanlığı nezdinde de kabul görmüş çalışmasının son bölümünde, tıkanmaların ne şekilde aşılabileceğine dair tartışmalar ve politika önerileri yer alıyor.

Yeni yayına ilişkin değerlendirmede bulunan MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, lojistiğin, Türkiye'nin ekonomik kalkınma hedefleri ve dış ticaretteki rekabet gücü açısından stratejik öneme sahip sektörlerden biri olduğunu, ülkemizin lojistik açıdan yaşadığı sorunları tespit etmek ve problemli alanlara ışık tutmak üzere yapılan çalışmaların, büyük önem taşıdığına inandığını belirtti. Lokmanoğlu, “Bu amaçla hazırlanmış bir çalışmayı camiamızla paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum” dedi.