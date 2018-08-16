Türkiye’nin ilk kivi hasadı Silifke’de yapıldı

Dalında kilosu toptan kalitesine göre 5-6 TL’den alıcı bulan, işçiliği ve masrafı az, getirisi yüksek olan kivi Rusya, Azarbeycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Ermenistan’a ihraç ediliyor.

Canbazlı Mahallesinde İsmail Çocuk isimli çiftçinin bahçesinde İlçe Kaymakamı Şevket Cinbir, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yusuf Gün, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, Yeni Silifke Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Zahide Doğan, Silifke Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Uçal Mavili, Emniyet Müdürü Ali Kemal Arda, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Bülent Keskinsoy da katılımıyla kivi hasat günü etkinliği düzenlendi.

Kaymakam Cinbir, hasadın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yılın ilk kivi hasadını yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

İlçede geçmiş yıllarda İlçe Tarım Müdürlüğünün Örnek Tarım Uygulamaları kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının imkanlarıyla desteklenen çiftçilerle bu bölgenin kivi bahçelerine dönüştüğünü ifade eden Cinbir, "Bu kivi üretiminin bölgemizde aromasının farklı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hem çiftçimizin yüzünü güldüren hem de pazara sunduğumuzda sofralarda bunu tadan vatandaşlarımız için bölgemizde kaliteli kivi üretildiğini görüyoruz ve düşünüyoruz. Bölgemizde üretilen kivi ilaç kullanılmadan üretiliyor. Dolayısıyla sofralara sunulduğu zaman rahatlıkla ilaçsız bir şekilde tüketilebilir. Bugün burada kivi bahçe sahipleri İsmail Çocuk ve Meryem çocuk çiftinin çok heyecanlı olduğunu gördük. Üretmenin verdiği bir heyecan ve üretiyor olmanın mutluluğunu burada kendileriyle paylaşıyoruz. Ben gerçekleştirilen kivi hasadının başta içinde bulunduğumuz bu bahçenin sahibi İsmail Çocuk ve Meryem Çocuk çiftine bereket getirmesini, bol kazanç getirmesini, ilçemize ve ülkemize de yine sofralarda tadacak olan vatandaşlarımıza da afiyetler ve sağlıklar diliyorum" dedi.

Başkan Turgut da, topraklarımızın cömertliğine değinerek, “Sahilden Toroslar’a kadar uzanan bu topraklarda dört mevsim, çok değişik ürünler yetiştirilebiliyor. Ve bu konuda yeni ürünlerin oluşması bizi çok mutlu ediyor. Ve bu verimli topraklar üzerinde kendi kendimize yeteriz. Önemli olan, ekonomik açıdan güçlü olmak, dik durabilmek. Ekonomi yönünden güçlü olmanın yolu da üretmektir. Yapılan bir araştırmaya göre, oluşan bir ekonomik sıkıntıda en son hisseden yerlerden biri de Silifke imiş. Çünkü bizler üreten bir toplumuz ve daha çok çalışmamız lazım” dedi.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ise ilçede kivi üretimine 2003 yılında Kızılgeçit mahallesinde bir dönümlük alanda başlandığını söyledi.

Kızılgeçit, Sömek, Canbazlı, Ovacık, İmamlı ve Yeğenli mahallelerinde alternatif ürün olarak kivi üretiminin yapıldığını ifade eden Doygun, “Silifke’de ürün çeşidi çok fazla. 2003 yılında Kızılgeçit mahallesinde kivi deneme üretimi yapılmasıyla başlayan süreç sonunda bugün 550 dönüm kivi üretim alanına ulaştık. Bölgemizde turfanda her üründe olduğu gibi Kivi’de de yüksek kalite yakalanmıştır. Üreticimiz dönümden 4-5 ton ürün alıyor. Yetiştiren memnun, alıcısı memnun. Genç çiftçilerimize tasfiyemiz kivi üretimine geçsinler” dedi.

1 Dönüm araziye 80 tane kivi fidanı dikilebildiğini, dikimden 3 yıl sonra ise verim vermeye başladığını ve yetişmiş bir ağacın ortalama 70 kilo meyve verdiğini belirten Doygun, “Türkiye’de yılın ilk kivi hasadını Silifke’den yaptık. Şuan tarlada toptan kilosu 5-6 TL’den alıcı buluyor. Özellikle bir çok ülkeye de ihraç edilmesinden dolayı üretici memnun” dedi.

2009 yılında 1 dönüm bahçeyle başlayan ve şuanda 20 dönüm Kivi bahçesi yapan üretici İsmail Çocuk, Kivi’nin köylerini, köylünün de Kivi’yi çok sevdiğini söyledi.

Kivi’nin ilk dikim aşamasının masraflı olduğunu, dikimden sonra çok büyük masrafları olmadığı ve tamamen doğal yetiştiğini anlatan Çocuk, “Türkiye genelinde ilk hasadı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgemizi Kivi çok sevdi. Çok iyi kalitede ürün alıyoruz. Diğer ürünlerle kıyasladığımızda kivi hem masrafsız hem de getirisi çok iyi. Kivi üretiminden önce yıllarca sebzecilikle uğraştım. Sebzecilikte girdi ve ilaç maliyetleri çok yüksekti. Kivi’de ise böyle bir şey söz konusu değil. Su ve hayvan gübresinden başka bir şey vermiyoruz. Tamamen organik olarak yetişiyor” dedi.