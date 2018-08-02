Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatı 1,27 milyar dolara yükseldi

2018 yılının ilk yedi ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, ihracattaki bu artışa en çok katkıyı sağlayan alt ürün grubunun miktarda yüzde 38, değerde yüzde 30 oranında artış göstererek ihracatı 493,4 milyon dolara ulaşan taze meyve olduğunu belirtti. Başkan Sin, Temmuz ayında yapılan 104,6 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatının yaklaşık yüzde 77’sini yaş meyve oluşturdu.

Sezon sonuna gelinen narenciye ihracatının yılın ilk yedi ayında miktarda yüzde 41, değerde yüzde 38 oranında artış göstererek 411,2 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Sin, Türkiye için stratejik bir öneme sahip olan narenciye ihracatının yaklaşık yüzde 78’inin Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birliği (AKİB) kanalıyla gerçekleştirildiğine vurgu yaptı. Yılın ilk yedi ayında yaş meyve ve sebze sektör ihracatında yaşanan bu önemli artışta emeği geçen bütün üreticilere, ihracatçılara ve diğer sektör paydaşlarına teşekkürlerini bildiren Sin, yılın ilk yedi ayında en çok ihraç edilen ürünlerin domates, limon, kiraz, vişne, mandarin ve portakal olduğunun bilgisini verdi. Son yıllarda üretici ve ihracatçı işbirliği içerisinde, gıda güvenliğinin, ürün kalitesinin ve çeşitliliğin arttığına ve dünyanın 137 ülkesine, daha yüksek fiyatlarla ihracat yapıldığına dikkat çeken Başkan Sin, Ocak-Temmuz döneminde en çok yaş meyve sebze ihracatı yapılan ülkelerin sırasıyla Rusya Federasyonu, Irak, Almanya, Romanya ve Ukrayna olduğunu belirtti. Sin, rekabet gücünün devamlılığı ve güçlendirilmesi noktasında ihracatçıların çabaları kadar üreticilerin de kaliteli ve bilinçli ilaçlama ve gübreleme ve uygun üretim ve ürün maliyetleriyle ihracatçıyı desteklemesi ve her an ihracatçının yanında yer almasının önemli olduğunu vurguladı.

Yılın ilk yedi aylık dönemi ihracatında yaşanan artışın sektörün yüzünü güldürdüğünü ifade eden Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, Türkiye yaş meyve ve sebze sektöründe koordinatörlük görevini yürüten AKİB kanalıyla yapılan yaş meyve ve sebze ihracatının Türkiye yaş meyve sebze ihracat artış oranının üstüne çıkarak yüzde 28 oranında artış gösterdiğine ve 569,8 milyon dolara yükseldiğine vurgu yaptı. Sin, her dönem olduğu gibi AKİB’in tüm ihracatçı birlikleri arasında yüzde 45’lik pay ile Türkiye yaş meyve ve sebze ihracatına en çok katkı sağlayan birlik olduğunu vurguladı.

Tek pazara bağlılığı kırmayı önemsediklerini vurgulayan Başkan Sin, "Alternatif pazarlara ulaşabilmek gayesiyle bizler Eylül ayında yaş meyve ve sebze sektörünün uluslararası önemli fuarlarından Asia Fruit Logistica ve World Food Moscow fuarlarında Türk yaş meyve sebze sektörünü en iyi şekilde temsil edeceğiz. Üretici ve ihracatçılar olarak ülke çıkarlarını gözettiğimiz ve bu amaç doğrultusunda birlikte hareket ettiğimiz takdirde dünya pazarındaki yerimizin hızlanan bir ivmeyle yükseleceğini belirtmek isterim. İhracatçılarımıza üstün özveri ve çabalarından dolayı teşekkür eder, önümüzdeki ihracat sezonlarında hepimizin yüzünü güldürecek ihracat rakamlarına hep birlikte imza atmayı temenni ederim" diye konuştu.