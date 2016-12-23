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23 Aralık 2016 09:57

Turunçgil kayıplarının azaltılması ve kalitesinin artırılması için araştırma merkezi kuruluyor

Turunçgil kayıplarının azaltılması ve kalitesinin artırılması için araştırma merkezi kuruluyor

23 Aralık 2016 09:57

Mersin’de turunçgil sektöründe yürütülecek olan araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmaları yoluyla ürün kayıplarının azaltılması, ürünlerin kalite ve katma değerinin artırılması amacıyla Turunçgil Hasat ve Hasat Sonrası Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Projesi’nin ön mutabakat metni imzalandı.
Söz konusu mutabakat metninin imza töreni, Mersin Valisi Özdemir Çakacak başkanlığında yapıldı. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektör Yardımcısı İsmail Yağcı, Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Seylan Tükel, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Şerafettin Aşut, ALATA Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Davut Keleş, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Genel Sekreteri Dr. Lütfi Altunsu, Mersin Ticaret Borsası Genel Sekreteri İsmail Sarı, Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, Akdeniz Yaş Meyve-Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Çakır ve Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile iştirakçi olarak projeye dahil olan Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği temsilcileri katıldı.
Törende konuşan Vali Çakacak, tarım sektörü için önemli bir yere sahip olan proje ile turunçgiller başta olmak üzere bahçe bitkileri sektöründe yürütülecek olan araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmaları yoluyla ürün kayıplarının azaltılması, ürünlerin kalite ve katma değerinin artırılması, insan sağlığının korunması ve milli ekonomiye katkının arttırılmasının amaçlandığını ifade etti. Çakacak, proje kapsamında hasat sürecine yönelik eğitimlerin yapılabileceği bir eğitim merkezi ile depolama, işleme, paketleme ve taşıma süreçlerine yönelik bir araştırma merkezinin de kurulacağını belirtti.
Konuşmanın ardından Turunçgil Hasat ve Hasat Sonrası Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Projesi’nin hazırlanması ve yürütülmesine ilişkin proje ortak ve iştirakçilerinin sorumluluklarını belirleyen ön mutabakat metni Vali Çakacak, ÇKA Genel Sekreteri Altunsu ve ilgili tarafların temsilcileri tarafından imzalandı.



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