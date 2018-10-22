Turunçgil sektörü 1. Turunçgil Forumu'na hazır

Mersin'de 24-25 Ekim tarihlerinde arasında 1. Turunçgil Forumu düzenlenecek.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Ekim tarihinde Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi yanında bulunan Arma İş Merkezi'nde 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi İdare Ofisi'nin açılışının gerçekleştirileceğini bildirdi. Kaçmaz, 25 Ekim'de ise Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenecek olan panelde, turunçgil sektörünün yaş meyve sebze ihracat sektörüne yapmış olduğu katkılar, Türkiye'nin dünyadaki turunçgil üreticisi ülkeler arasındaki konumu, turunçgil ihracatındaki hedef ülkeler, yeni pazarlar, uygulanan destekler, üretim ve ihracatta yaşanılan sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışılacağını kaydetti.

Kaçmaz, ayrıca 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi ile ilgili olarak bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında turunçgil sektörünün paydaşları ve ilgili kurumlar ile bilgi paylaşımı yapılacağını sözlerine ekledi.