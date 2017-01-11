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11 Ocak 2017 17:46

Turunçgil üretiminde 2’nci sıraya yükselen Türkiye, ihracatını da yüzde 14 artırdı

Turunçgil üretiminde 2’nci sıraya yükselen Türkiye, ihracatını da yüzde 14 artırdı

11 Ocak 2017 17:46

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, Türkiye’nin geçen yıl 4,2 milyon ton turunçgil üretimi ile dünyada turunçgil üreticisi ülkeler arasında 8’inci sıraya, ihracatta ise 2’nci sıraya yükseldiğini belirterek, 880 milyon dolar ihracat geliri elde ettiğini söyledi. Kaçmaz, turunçgil ihracatının 2016’da yüzde 14 arttığını da bildirdi.
Ulusal Turunçgil Konseyi, 2016 Yılı İhracat Raporu’nu Mersin’de açıkladı. Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nde (AKİB), konsey üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, turunçgil verilerini kamuoyu ile paylaştı. Yaş meyve sebze sektörü içinde en önemli alt ürün grubunu turunçgil ürünlerinin oluşturduğunu dile getiren Kaçmaz, turunçgillerin son yıllarda üretim ve ihracatıyla alt grup olmaktan çıkarak başlı başına bir sektör haline geldiğini vurguladı. Türkiye’nin, TÜİK verilerine göre 4,2 milyon tonluk turunçgil üretim rakamı ile dünyada turunçgil üreticisi ülkeler arasında 8’inci sıraya, ihracatta ise 2’nci sıraya yükseldiği bilgisini veren Kaçmaz, “Turunçgilin gerçekleşen ihracatı ile ülkemiz ekonomisine sağladığı net döviz girdisi ve istihdam katkısı turunçgil sektörünün stratejik bir sektör olduğunun ifadesidir. 24 Kasım 2015’te en büyük turunçgil ihracatı gerçekleştirdiğimiz Rusya Federasyonu ile yaşadığımız kriz sektörümüzü etkilemiş, hükümetimizin almış olduğu kararların hızla yürürlüğe geçmesiyle birlikte yaş meyve sebze sektörü ayakta kalmıştır” dedi.

“Turunçgil ihracatı yüzde 14 büyüdü”
2015-2016 yıllarında yaşanan tüm zorluklara karşın başarılı bir ihracat gerçekleştirdiklerinin altını çizen Kaçmaz, 2016 yılında 1 milyon 672 bin ton turunçgil ihracatı gerçekleştirildiğini dile getirerek, “Bunun karşılığında 880 milyon 259 bin dolar döviz girdisi sağlanmıştır. 2016 turunçgil ihracat sezonunda ise bir önceki sezona göre, 1 Eylül 2016-31 Aralık 2016 tarihleri arasında 1 milyon 72 bin ton ihracat gerçekleşmiş, karşılığında 559 milyon 558 bin dolar döviz girdisi sağlanarak, bir önceki sezona göre yüzde 14 artış göstermiştir. En çok artış limonda ve mandalinada gözlenmiştir” diye konuştu.
Turunçgil sektörünün 2017 yılında da 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam edeceğini vurgulayan Kaçmaz, “Stratejik bir sektör olan turunçgilin geleceğinden umutluyuz” ifadelerini kullandı.



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