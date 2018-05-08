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08 Mayıs 2018 12:35

U16 Erkekler AA Türkiye Basketbol Şampiyonası başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu altyapı faaliyetleri 2017-2018 Sezonu U16 Erkekler AA Türkiye Şampiyonası Mersin’de başladı.

U16 Erkekler AA Türkiye Basketbol Şampiyonası başladı

08 Mayıs 2018 12:35


Basketbol Federasyonu’nun 2017-2018 sezonu yurtiçi faaliyetleri programı kapsamında organize edilen ve 13 Mayıs’a kadar Mersin’in ev sahipliğinde Toroslar 7. Bölge ve Servet Tazegül Spor Salonlarında gerçekleştirilecek şampiyonaya 16 takım katıldı. Şampiyonanın ilk gününde 8 karşılaşma yapıldı. Karşılaşmalar sonucunda A Grubunda Antalya Gelişim Gençlik, Özel Gelişim Koleji’ni 80-54, Anadolu Efes, Bornova Belediyesi’ni 95-37, B grubunda Fenerbahçe Doğuş, Galatasaray’ı 64-54, Yeşim, Genç Kolejlileri 88-79, C Grubunda Darüşşafaka, Tofaş’ı 103-94, Çankaya Üniversitesi, Karşıyaspor’u 70-68, D Grubunda Pınar Karşıyaka, Bakırköy Basketbol’u 59-48, Banvit Basketbol, Gaziantep Belediyesi’ni 89-53 mağlup etti.




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