U16’da Banvit Basketbol şampiyon

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) 2017-2018 sezonu altyapı faaliyetleri kapsamında Mersin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen U16 Erkekler AA Türkiye Şampiyonası Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan final maçıyla sona erdi. Final maçını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, Spor Şube Müdürü Vedat Akyar, TBF Basketbol Geliştirme Direktörü Fırat Eser, TBF Milli Takımlar Altyapı Sorumlusu Fikret Doğan ve çok sayıda basketbolsever izledi. Final mücadelesinin ilk çeyreğini 22-21 önde tamamlayan Anadolu Efes karşısında Banvit, devreye 43-32’lik skorla üstün girdi. Başa baş geçen mücadelenin son bölümüne 59-57 önde giren Banvit Basketbol, son çeyrekte üstün oyununu sürdürerek maçı 80-73 kazandı ve şampiyon oldu.

Mücadelenin ardından şampiyon Banvit Basketbol, ikinci Anadolu Efes ve 3. Fnerarbahçe’ye madalya ve kupaları verildi.