Uluslararası Akdeniz ve Uluslararası Mersin Sempozyumu

Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumunda konuşan Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin'in çok alanda çok önemli potansiyellere sahip olduğunu belirterek, söz konusu potansiyelin yapılan ve yapılacak olan yatırımlarla ortaya çıkacağını kaydetti.

"Mersin her açıdan potansiyeli olan bir kent"

Sempozyumun Mersin'in potansiyellerini ortaya çıkarma açısında çok önemli olduğunu beliren Su, "Bölgemiz, çok değerli bir bölge. İlimizde Yumuktepe dokuz bin yıl önce yaşamın başladığı bir yer. Tarih boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış, Cennet-Cehennem, Kız Kalesi, Akkale, Uzuncaburç, Pompeipolis, Roma yolları gibi her yerinde tarih olan bir kentte yaşıyoruz. Tarımı ele alırsak, limon, çilek, erik, şeftali, muz, keçiboynuzu, yeni dünya üretimlerinde Türkiye birincisiyiz ve diğer bir çok üründe de üst sıralardayız. Turizme baktığımız zaman, 321 km sahil şeridimiz var, 10 mavi bayraklı plajımız var" dedi.

"Yatırımlar bittiğinde şehrin çehresi değişecek"

Yapılan ve yapılacak olan yatırımlarla, Mersin'in potansiyelinin çok daha ortaya çıkacağını vurgulayan Su, "Sanayi ve ticaret alanında da yatırımlar devam ediyor. Birinci ve İkinci Organize Sanayi Bölgeleri'ne üçüncüsünü de ekledik ve yatırımcılara yerlerini tahsis edeceğiz. Türkiye'nin en büyük limanı şehrimizde. 10 milyon ton dökme yük kapasitesi ile birinci. Türkiye'de kurulan ilk serbest bölgeye sahibiz. Sağlık, eğitim, alt yapı, üst yapı çalışmaları devam ediyor. Bölgesel Havalimanı, hızlı tren ve Antalya–Mersin sahil yolu yapımı devam ediyor. Tüm bunlar bittiğinde, şehrimizin çehresi değişecek" ifadelerini kullandı.

"Sempozyum bölge için beyin fırtınası olacak"

Sempozyumlarda ortaya çıkacak bilgi alışverişinin de önemli olduğunu aktaran Su, "Bu sempozyumlarla inanıyorum ki yapılan çalışmalara mutlaka yeni fikirler, görüşler eklenecek ve yeni açılımlar ortaya çıkacak. 3 gün sonunda hem ilimiz özelinde hem Akdeniz bölgesi için çok ciddi bir beyin fırtınası oluşmuş olacak. Böylelikle hem bizin çalışmalarımıza hem iş dünyasına hem de akademisyenlere yön verecek çok ciddi çalışmalar ortaya çıkacaktır" şeklinde konuştu.

"Akdeniz'deki bölge illerde konu alınacak"

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ise sempozyumları her yıl periyodik olarak düzenlemeyi planladıklarını belirterek, sempozyumun "Her yönüyle Mersin" temasıyla düzenlenen Mersin bölümünde, kentin her yönüyle akademik açıdan ele alınacağını söyledi. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu bölümünde de Akdeniz'deki bölge illerinin ve ilçelerinin de konu alınacağını belirten Çamsarı, "Mersin yöresi ve Akdeniz Bölgesi ile ilgili, çevreden ekonomiye, nükleer enerjiye, tarımdan sanayi ve ticarete, güzel sanatlardan, sosyolojik yapıdan spordan, mühendisliğe, her türlü konuların bilimsel bir ortamda tartışılıp kayıt altına alınması sempozyumumuzun en temel amacı" diye konuştu.

Sempozyumun Genel Koordinatörü Prof. Dr. Durmuş Ali Arslan da 3 Kasım'da sona erecek sempozyumlara dünyanın çeşitli ülkelerinden 750'ye yakın bilim insanı ve araştırmanın katılacağını ifade etti.