Uluslararası Akdeniz ve Uluslararası Mersin Sempozyumu sona erdi

Mersin'de 3 gün boyunca 10 farklı salonda eş zamanlı olarak 9 oturum şeklinde düzenlenen Uluslararası 1. Akdeniz ve 1. Mersin Sempozyumları kapsamında 90 oturumda toplam 550 bildiri sunuldu. Bu kapsamda, 20 farklı ülkeden 30 yabancı misafir ve Türkiye'nin dört bir yanından 750'ye yakın katılımcı Mersin'e geldi.

Sempozyumun Akdeniz ile Mersin için güncel ve güvenilir bir bilgi havuzu oluşturduğunu belirten MEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Genel Sosyoloji Prof. Dr. Durmuş Ali Arslan,

"Sempozyum kapsamında, Mersin ve Akdeniz yöresi ile ilgili, çevreden ekonomiye, sağlıktan nükleer enerjiye, tarımdan sanayiye, her türlü toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevresel konuların bilimsel bir ortamda tartışılıp, kayıt altına alındı" dedi.